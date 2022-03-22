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“Sene sonuna kadar seçimleri ertelemeye var mısınız?”

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“Sene sonuna kadar seçimleri ertelemeye var mısınız?”

İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Meclis’te muhalefetin Belediyeler Yasa Tasarısı ile ilgili eleştirilerini yanıtladı.
Üstel, belediyeler reformunun ‘yangından mal kaçırır’ gibi Meclis’e getirilmediğini savundu.
Üstel, yasa üzerindeki çalışmaların şimdi değil Özkan Murat’ın bakanlığı döneminde başlandığını kaydederek, hükümetleri ve dönemin İçişleri Bakanlarını sıraladı.
Ünal Üstel, “Sizce bu yasa Meclis’e erken mi geldi? Tüm arkadaşların yasa üzerinde emeği var… İlgili yerlerden görüşler alındı. Kimse bana, ‘Bilmiyoruz, oturdunuz 20 günde yasa tasarısı yaptınız’ demesin. Bilgileri harmanladık, derledik buraya getirdik…” dedi.
 “Bu yasayı hazır buldum. Bütün bakan arkadaşlarım alın teri yordu” diyen Üstel, AB dahil, her türlü görüşlerin alındığını öne sürdü.
Üstel, geçmişte de seçimlerin ertelendiğini savunarak, “Anayasaya saygımız var. Dışına çıkmadık, çıkmayız" dedi.
Hep eleştiri yapıldığını, öneri paylaşılmadığını ifade eden Üstel, “Avrupa Birliği, Türkiye ve Güney komşumuz yasaları, reformları yaparken biz neden yapamıyoruz?” diye sordu.
Anayasa’nın dışına çıkmadıklarını da ifade eden Üstel, parti başkanlarına seslenerek, “Bu sene sonuna kadar seçimleri ertelemeye var mısınız? Bu yasa tasarısı üzerinde çalışmaya devam edelim…Ben gerçekçi bir insanım. Bakanlar Kurulu’nda sunum yaptım, eksik gördüklerimizle ilgili düzenleme yaptık. Komisyonda ne varsa tartışmaya hazırım” şeklinde konuştu.
 
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