Sendikaların grevine Bakanlar Kurulundan 60 gün erteleme

Bakanlar Kurulu, ülkeye giriş-çıkışlarda örgütlü sendikalar tarafından başlatılan grevi 60 gün süreyle erteledi. Karar, saat 14.00 itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’deki karar şöyle:

Bakanlar Kurulu, 42/1996 sayılı Toplu iş Sözleşmesi , Grev ve Referandum Yasası’nın 16’ncı maddesinin (3)'üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak, Ercan Havalimanı, Girne ve Gazimağusa Limanlarına ait tüm birimlerde, KTAMS, KAMU-SEN, KAMU İŞ , LİMAN-SEN, GÜÇ-SEN, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası ve diğer sendikalara üye olan ve/veya olmayan tüm çalışanların başlattıkları grevin, elzem hizmetlerin aksamaması için 27 Temmuz 2020 tarih saat 14.00'ten itibaren 60 (Altmış) gün süre ile ertelenmesine ve Savunma Nizamnamesi'nin 79(B)3 maddesi gereğince ekte sunulan "2020 Grev Yasağı(Hava ve Deniz Limanları) Emirnamesi"nin Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi.

Ülkeye giriş çıkış noktalarında örgütlü 6 sendika, ülkeye girişlerde yapılan PCR sonuçları çıkana kadar yolcuların karantinaya alınması yönündeki talepleri karşılanmadığı gerekçesiyle bugün saat 13.00’ten itibaren 00.00’a kadar grev yapacaklarını duyurmuştu.

Sendikalar, ülkede yeniden kapanma noktasında gelinmemesi adına, ülkeye giren kişilerin, PCR sonuçları çıkana kadar insan onuruna yakışır ve sağlık kurallarına uygun şekilde karantinada kalmasını ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bu yönde aldığı kararların uygulanmasını talep ediyor.