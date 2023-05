Sendikalardan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne destek

Kamuda örgütlü bir grup sendika, Türkiye'deki 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Gaizmağusa Türk Maarif Koleji öğrenci, öğretmen ve velilerin adının yaşatılması amacıyla kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile okul yapımı başta olmak üzere birliktelik, dayanışma, destek ve yol arkadaşlığı yapacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ-BİR-SEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kıbrıs Türk İşçi Sendikalan Federasyonu (TÜRK-SEN), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Kıbrıs Türk Kamu Görevlierli Sendikası (KAMUSEN), Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), Maliye Çalışanları Sendikası (MALİYE-SEN), Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikas (ÇAĞ-SEN) ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN) temsicileriyle Şampiyon Melekler Derneği bugün KTOEÖS'te ortaklaşa basın toplantısı yaptı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, toplantıda yaptığı konuşmada, sendika ve sivil toplum örgütleri olarak Şampiyon Melekler Derneği ile gönül bağı kurduklarını ve bu mevcut gönül bağının sonsuza dek, her koşulda maddi ve manevi destekle birlikte süreceğini dile getirdi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da konuşmasında, derneğin kuruluş amacının eğitim bursları, destekler ve okul kampüsü kurmak olduğunu söyledi. Karakaya, halihazırda Gazimağusa Belediyesi'ne başvurarak, belediyenin gösterdiği alanda kampüs projesine başlandığını kaydetti ve kalıcı eserler yaratılacağına olan inancını dile getirdi. Karakaya, kendileriyle birlikte yürüyecek tüm sendika ve sivil toplum örgütleriyle üyelerine teşekkür etti.



Ortak açıklama



KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı da sendikalar adına hazırlanan ortak açıklamayı kamuoyuyla paylaştı. Elmalı, 6 Şubat tarihinin bencilleşen, bilimden, insani değerlerden uzaklaşan, ranttan, denetimsizlikten beslenen anlayışın ne gibi sonuçlara sebep olacağının bir resmi olduğunu söyledi.

Bu karanlık anlayışın son bulmasının yalnızca eğitimle mümkün olacağını anlatan Elmalı, on binlerce insanın, depremlerde ödediği bedelin hesabının sorulacağını, sorumluların adalet karşısında en ağır cezayı almaları için sürecin sona kadar takip edileceğini de belirtti.

Elmalı “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve yöneticilerinin, ailelerimizin, dostlarımızın, her konuda sonuna kadar yanında olacağımızın ve ortaya koydukları her hedefte birliktelik ve dayanışma, destek ve yol arkadaşlığı yapacağımızın bilinmesini isteriz” dedi.

Ozan Elmalı, gönüllü bağış üyelik formlarının sendikaların örgütlü olduğu tüm bakanlık, okul, daire, hastane, belediye ve çalışma alanlarına ulaştırılacağını söyledi.



Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne üyelik



Ozan Elmalı, sendika üyelerin Maliye Bakanlığı’ndan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne yapılacak düzenli üyelik kesintisi veya düzenli bağışlar için formları doldurarak, derneğe iletilmek üzere sendikalara teslim etmesi gerektiğini söyledi.

Elmalı, üyelerin ve tüm toplumun bu amaç doğrultusunda hiç düşünmeden gereken katkıyı sağlayarak derneği ve projelerini sahipleneceğine olan inancını dile getirdi ve bunun, umutları yeşertecek ilk adım olacağını kaydetti.

Ozan Elmalı, yapılacak gönüllü bağışların benzer bencilliklerin yeniden yaşanmaması, gelecek nesillerin bilimin ışığıyla aydınlık bir geleceğe ulaşabilmesi adına topluma örnek oluşturacağını da sözlerine ekledi.