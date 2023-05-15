Sendikalardan mahkemelerde “grev" uyarısı

“Mahkemelerdeki personel eksikliği sorunu 19 Mayıs Cuma gününe kadar çözülmediği takdirde önümüzdeki hafta tüm mahkemelerde grev başlatacağız”

Kamuda örgütlü üç sendika, mahkemelerdeki personel eksikliği sorununun 19 Mayıs Cuma gününe kadar giderilmemesi halinde önümüzdeki hafta tüm mahkemelerde grev başlatacakları uyarısında bulundu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamada, “Uzun bir süreden beri mahkemelerde yaşanan personel eksikliği sorunu ile ilgili sendikalarımızın yaptığı tüm girişimler, eylemler ve grevler sonuçsuz kalmıştır” denildi.

Bengihan, açıklamasında, “25 Haziran’da yapılacak olan ara seçimlere kadar personel eksikliği sorunu giderilmediği takdirde seçimlerde görev alacak personel bulunamayacağı konusunda hükümeti daha önce de uyarmış olmamıza rağmen artan iş yükünü karşılayacak yeterli adım atılmamıştır” diyerek, “Mahkemelerdeki personel eksikliği sorunu 19 Mayıs Cuma gününe kadar çözülmediği takdirde önümüzdeki hafta tüm mahkemelerde grev başlatacağız” ifadelerini kullandı.

