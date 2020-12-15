Sendikalardan Arıklı’ya hodri meydan

Sendikal Platform, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın sendikalara yönelik açıklamalarını eleştirdi.



Sendikal Platform’un açıklaması şöyle:

“Bakanlığını teslim almaya partisi ile birlikte gidecek kadar görmemiş olan Erhan Arıklı’nın sendikalara yönelikaçıklamasıeğer bir meydan okumaysa, buyursun gelsin hodri meydan!

Siyasete atılmadan önceolduğu gibi siyasete atıldıktan sonra da hadsiz açıklamalarına devam eden ve bugünkatıldığı bir TV programında hadsizliklerine bir yenisi daha ekleyen Arıklı, meydanı boş, bizlerin de bu söylemlerkarşısındasineceğini zannetmesin. Belli ki geçmişte Arif Hoca’nın kendisine verdiği ders yetmemiş, şimdi bir ders de biz sendikalardan talep ediyor!

Arıklı şunu net olarak bilsin ki, ayrılıkçı, ırkçı ve dikta politikaları bu topluma ve bizlere sökmez. Herkes haddini bilecek, bilmeyenler de çok yakın zamanda öğrenecek”





