Sendikalar yarın Maliye Bakanlığı önünde eylem yapacak

Sendikalar yarın saat 11.00’de Maliye Bakanlığı önünde eylem yapacak.
KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, HÜR-İŞ, KOOP-SEN, MALİYE-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ-BİR SEN ve KAMU-SEN tarafından yapılacak eylemle ilgili açıklamada, eylemin “hükümet ile sendikalar arasında imzalanan 47/2010 sayılı kamu çalışanlarının aylık (maaş-ücret) ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi yasası kapsamında bulunan kamu çalışanlarının aylıklarında (maaş-ücret) yapılacak düzenlemeye ilişkin protokol gereklerinin yerine getirilmemesi" gerekçesiyle yapılacağı kaydedildi.
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