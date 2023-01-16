banner875
banner885
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
11 0
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
17 0
 
“Halkın, senin izinde yaşıyor”
“Halkın, senin izinde yaşıyor”
12 0
Don Kişot özel baskısı ARUCAD Kütüphanesi’nde
Don Kişot özel baskısı ARUCAD Kütüphanesi’nde
26 0
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan büstlerle ilgili açıklama… “Maksadını aşar nitelikteki yorumları üzülerek takip etmekteyiz”
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan büstlerle ilgili açıklama… “Maksadını aşar nitelikteki yorumları üzülerek takip etmekteyiz”
23 0
Evin içinde kaybolan 3 yaşındaki kızını her yerde aradı! Çamaşır makinesine bakınca dehşeti yaşadı
Evin içinde kaybolan 3 yaşındaki kızını her yerde aradı! Çamaşır makinesine bakınca dehşeti yaşadı
283 0
Aslan evinde dört dörtlük
Aslan evinde dört dörtlük
26 0
banner878

Sendikalar yarın Maliye Bakanlığı önünde eylem yapacak

banner476

banner825
Sendikalar yarın Maliye Bakanlığı önünde eylem yapacak
Sendikalar yarın saat 11.00’de Maliye Bakanlığı önünde eylem yapacak.
KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, HÜR-İŞ, KOOP-SEN, MALİYE-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ-BİR SEN ve KAMU-SEN tarafından yapılacak eylemle ilgili açıklamada, eylemin “hükümet ile sendikalar arasında imzalanan 47/2010 sayılı kamu çalışanlarının aylık (maaş-ücret) ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi yasası kapsamında bulunan kamu çalışanlarının aylıklarında (maaş-ücret) yapılacak düzenlemeye ilişkin protokol gereklerinin yerine getirilmemesi" gerekçesiyle yapılacağı kaydedildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.