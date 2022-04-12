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Sendikalar ve Sanayi Odası işbirliği genişliyor

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Sendikalar ve Sanayi Odası işbirliği genişliyor
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Emel Tel ile Genel Sekreteri Şener Elcil, Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya ve Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir dün Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret etti. Oda Başkanı Ali Kamacıoğlu ve bazı yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, ülkedeki ekonomik durumun sektörlere etkileri, iş gücü kaybı, sendikalar-özel sektör gibi konular ele alındı.
Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretin sonunda, birlikte çalışılabilecek birçok noktanın bulunduğu tespitinden hareketle, ilişkilerin ileri götürülmesi ortaya kondu. Önümüzdeki haftalarda daha geniş katılımlı bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırıldı.
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