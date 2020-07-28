Sendikalar liman kapılarında grev başlattı, hükümet erteledi

Ülkeye girişlerde yapılan PCR sonuçları çıkana kadar yolcuların karantinaya alınması yönündeki taleplerinin karşılanmaması nedeniyle hava ve deniz kapılarından saat 13.00’ten itibaren 24.00’e kadar sürecek grev başlattı ancak Bakanlar Kurulu bu grevi 60 gün erteledi



Ülkeye giriş çıkış noktalarında örgütlü 6 sendika, ülkeye girişlerde yapılan PCR sonuçları çıkana kadar yolcuların karantinaya alınması yönündeki taleplerinin karşılanmaması nedeniyle dün saat 13.00’ten 24.00’e kadar sürecek grev başlattı ancak hükümet bu grevi Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün erteledi.

Hükümete taleplerinin karşılanması için 13.00’e kadar süre veren sendikalar, bu konuda somut adım atılmaması nedeniyle saat 13.00’te greve başlamıştı.

Güç-Sen, Kamu-Sen, KTAMS, Kamu-İş, Liman-Sen, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası dün Ercan Devlet Havalimanı önünde basın açıklaması yapmıştı.

TAK muhabirinin ulaştığı KTAMS Başkanı Güven Bengihan, konunun yeniden sendikalar arasında değerlendirilip bundan sonraki eylem veya grev şekillerinin belirleneceğini açıkladı.

GREVE 60 GÜN SÜREYLE ERTELEME

Bakanlar Kurulu, ülkeye giriş-çıkış noktalarında örgütlü sendikalar tarafından başlatılan grevi, 60 gün süreyle erteledi. Karar, saat 14.00 itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’deki karar şöyle:

"Bakanlar Kurulu, 42/1996 sayılı Toplu iş Sözleşmesi , Grev ve Referandum Yasası’nın 16’ncı maddesinin (3)'üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak, Ercan Havalimanı, Girne ve Gazimağusa Limanlarına ait tüm birimlerde, KTAMS,KAMU-SEN, KAMU İŞ , LİMAN-SEN, GÜÇ-SEN, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası ve diğer sendikalara üye olan ve/veya olmayan tüm çalışanların başlattıkları grevin, elzem hizmetlerin aksamaması için 27 Temmuz 2020 tarih saat 14.00'ten itibaren 60 (Altmış) gün süre ile ertelenmesine ve Savunma Nizamnamesi'nin 79(B)3 maddesi gereğince ekte sunulan '2020 Grev Yasağı (Hava ve Deniz Limanları) Emirnamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi."





“Toplum sağlığını riske atan kararlar üretmekten vazgeçin”



Güç-Sen, Kamu-Sen, KTAMS, Kamu-İş, Liman-Sen, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası dün Ercan Devlet Havalimanı önünde basın açıklaması yaptı.

Sendikalar adına konuşma yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümetin ülkeye girişlerle ilgili toplum sağlığını riske atan kararlar ürettiğini savunarak, bunlardan vazgeçmesini talep etti.

Hükümete toplum sağlığını güvenceye alacak kararlar üretmesi çağrısında bulunan Bengihan, Sağlık Bakanlığı’nı da Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın verdiği yetki kullanmaya davet etti.

Sendikaların niyetinin ülkeyi kapatmak olmadığına vurgu yapan Bengihan, “Bizim talebimiz yeniden kapanmamak için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Ülkeye girişlerin sağlıklı ve kontrollü olmasıdır” dedi.

Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sorunlara işaret eden Bengihan, “Kapanan işletmelerin, özel sektörün yaşadığı sıkıntıların, emekçilerin açlığa terk edildiğinin bilincindeyiz. Sağlık ve ekonomi birbirinden ayrılamaz” dedi.

Ülkede küçük esnafta bir hareketlilik yaşanmaya başladığını, bunun önemli olduğunu, işletmelerin endişesinin yeniden kapanmak olduğunu dile getiren Bengihan, bu noktada gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin yaptığı bir açıklamaya atıfta bulunan Bengihan, sağlık altyapısının ve pandemi hastanesinin hazır olmamasının, tüm kesimlerde güven eksikliğine yol açtığını, huzursuzluk yarattığını savundu.

“YASA UYGULANSIN…YETKİLER KULLANILSIN”

Bakanlar Kurulu’nun 5 Temmuz tarihinde aldığı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası çerçevesinde COVID-19’un tehlikeli bulaşıcı hastalık ilan edilmesi ve önlem ve tedbirleri belirleme yetkisinin Sağlık Bakanlığı’na verilmesine yönelik kararları anımsatan Bengihan, giriş çıkışlara yönelik kararların yasa kapsamında alınması gerektiğini belirtti.

Başbakan Ersin Tatar’ın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı kararın siyasi olduğu ve uygulamayacağına yönelik açıklamalar yaptığını savunan Bengihan, “Başbakan Ersin Tatar’ın enfeksiyon hastalıkları doktorası mı var” dedi.

Karar verme yetkisinin Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu söyleyen Bengihan, “Burada bir yetki aşımı vardır. Sağlık Bakanlığı yetkili mercidir. Kendisine verilen yetkiyi kullanmıyor” diye konuştu.

“HALKIN SAĞLIĞI RİSKE ATILMIŞTIR”

Sağlık Bakanlığı’nın karantina merkezleri kurulmasına yönelik adım atmadığını söyleyen Bengihan, 1 Temmuz’dan itibaren ülkeye gelen yolcu sayısının 23 bin olduğunu belirtti.

Bengihan, “PCR testi sonuçları alınmadan halkın içine karışmış kişiler vardır. Ülkeye farklı amaçlarla birçok insan geldi. Buradaki halkın sağlığı riske atılmıştır. PCR sonucunu beklemeden berbere giden, toptancılık yapan, yanlış adres verdiği için PCR sonucu pozitif çıkan ama bulunamayan kişiler oldu. PCR sonucu çıktıktan sonra dilediği yere gitsin ama sonucu beklemek gerekiyor” dedi.

Taleplerinin kapanma olmadığını, bir kez daha kapanmamak için PCR sonucu çıkana kadar ülkeye gelenlerin karantinaya alınması olduğunu söyleyen Bengihan, bu kararların Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi’nin kararları olduğunu, bu kararları hükümetin savunması gerekirken sendikaların savunmak zorunda kaldığını ifade etti.