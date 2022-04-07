Sendikalar eylemlerine devam edecek

Sendikalar eylemlere devam kararı aldı.

Sendikalar bugün Başbakan Faiz Sucuoğlu ile yaptıkları görüşmenin ardından bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantının ardından yapılan ortak basın açıklamasında, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun istemi üzerine yoksullaşmaya ve toplumsal yok oluşa karşı mücadele eden, sendikaların bir toplantı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Ülkenin geldiği ekonomik ve siyasi durumun değerlendirildiği toplantıda, sendikaların iki hafta önce hükümete sundukları önerilerle ilgili hükümetin tavrının sorgulandığı, başbakanın sendikaların önerilerine ileriki perşembe gününe kadar yazılı cevap verme taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

Sendikaların bugün kendi aralarında yaptıkları toplantıda gelinen durumu değerlendirdiği ve aşağıdaki kararları aldığı kaydedildi.

Alınan kararlar şöyle:



“1- Hükümetin elektriğin özelleştirilmesine ve bilinçli olarak batırılan kurumun zararının halktan çıkarılmasına yönelik tutumuna karşı çıkılması.

2- Elektriğe yapılan zamlardan, %30’unu tüketen dar ve sabit gelirliler büyük oranda etkilenmektedir. Yüksek refah seviyesi içinde olan kişi ve ayrıcalıklı kesimlerin, elektriğin %70’ini fakir toplum kesimleri ile aynı şartlarda tüketmesini kabul etmiyoruz.

3- Maliyetler belirlenirken sosyal adalet ilkesi çerçevesinde çalışanların maaş, gelir ve mal varlıkları üzerinden fiyatlandırma yapılmalı, fakir ve zengin aynı kefeye konmamalı.

4- Devletin görevi varlıklı olandan aldıkları ile kurumun maliyetinin altında satış yapmasını engelleyecek politikalara katkı yaparak zararı önlemesi olmalı.

Bu çerçevede; sendikalarımız kurumlarımızın özelleştirilerek peşkeş çekilmesine karşı çıkarken, Hayat Pahalılığı Ödeneği’nin iki ayda bir ödenmesi ve stabil bir muhasebe birimine geçilmesi için eylemlere devam kararı almıştır.

Bunun için;

8 Nisan Cuma günü saat 17.30’da Mağusa “Sulu Çember’de” mum ve ekmek dağıtım eylemi yapacaktır. 11 Nisan Pazartesi günü Mağusa Vergi ve Araç Kayıt dairelerinde ve İskele Vergi Dairesinde tam gün uyarı grevi gerçekleştirilecektir. 12 Nisan Salı günü ise EL-SEN işbaşı yapmama eylemi gerçekleştirecektir.”

Açıklamada, tüm vatandaşlar yapılacak eylemlere destek vermeye davet edildi.

Ortak basın açıklamasına imza atan sendikalar şöyle:

“KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, KOOP-SEN, BES, DEV-İŞ, TÜRK-SEN, DAÜ BİR-SEN, BASIN-SEN, GÜÇ-SEN, ÇAĞ-SEN, TIP-İŞ, HÜR-İŞ, KAMU-SEN, HAK-SEN, MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ, VERGİ-SEN, ADA-SEN, DEV-İŞ’e bağlı; Devrimci Genel İş, Emek-İş, Petrol-İş, TÜRK-SEN’e bağlı; El-Sen, Tel-Sen, TES, KES, Gıda-Sen, Liman-Sen, As-Sen,

HÜR-İŞ’e bağlı; Kamu-İş, Bay-Sen, DAÜ Per-Sen, BASS, Büro-İş.”