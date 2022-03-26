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Sendikalar eylemlere başlıyor

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Sendikalar gelecek hafta eylem ve grevlere başlayacağını açıkladı

Sendikalar eylemlere başlıyor

KTAMS, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, HAK-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, TÜRK-SEN, VERGİ-SEN, BES, DEV-İŞ ile HÜR-İŞ’e bağlı sendikalar, yapılan zamlarla hükümeti protesto etmek amacıyla gelecek hafta eylem, grev ve organizasyonlar yapmaya başlayacaklarını açıkladı.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sendikalar adına yaptığı yazılı açıklamada, eylemlerin gelecek haftadan itibaren yapılmaya başlanacağını belirterek, “Ekmeğimize aşımıza göz koyanlara meydanı boş bırakmayacağız” ifadesini kullandı.
Bengihan, hükümetin yaptığı “insafsız ve vicdansız” zamlar karşısında alım gücü her geçen gün gerileyen halkın, çok derin bir yoksulluğa doğru sürüklendiğini ifade etti. Bengihan, “Ekonomik kriz dönemlerinde tüm dünyada hükümetler halkın alım gücünü koruyucu tedbirler alırken UBP-DP-YDP Hükümeti’nin zam üstüne zam yaparak zaten zor durumda olan dar ve sabit gelirli kesimleri daha fakirleştirmesi asla kabul edilemez”  dedi.
Güven Bengihan, sendikaların yapılan zamlar ve KKTC’de yaşanan ekonomik sıkıntılarla ilgili geçen hafta Başbakana talep ve kaynak önerilerini içeren bir mektup verip, yapılan zamlara müdahale etmesini talep ettiklerini belirtti.
Bengihan,  “Ancak görüyoruz ki talep ve önerilerimizin dikkate alınması bir yana, zamlar artarak devam etmiştir. Hükümet dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek sorumluluktan kurtulmaya çalışmakta. Bu zihniyet yaşanan sorunlara çare üretemeyeceği gibi, aksine halkı yok oluşa sürükleyecektir. Bunun adı halk düşmanlığıdır” ifadelerini kullandı.
 
 
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