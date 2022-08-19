Sendikalar arasındaki krizi bakan Şan çözdü





Maliye Bakanı Alişan şan bugün yaptığı görüşmede sendikalar arasında uzlaşı sorunundan dolayı oluşan krizi çözerek sendikalarla görüşmeye geçti.

Görüşme öncesi sendikalar arasında görüş farklılıkları olduğu gerekçesi ile küçük çaplı bir kriz yaşandı.

Yaşanan söz konusu krizi çözmek adına Maliye Bakanı Alişan Şan, sendika temsilcileri ile bire bir görüşerek uzlaşı sağladı.

Ardından tüm sendikalarının katılımı ile geniş katılımlı toplantıya geçildi.

Maliye Bakanlığında bugün gerçekleşen toplantıya; KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, HÜR-İŞ, BES, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN, ADA-SEN, MEMUR-SEN ve HAK-SEN Başkan ve temsilcileri katıldı.

