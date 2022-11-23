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Sendikalar Arabahmet İlkokulu önünde basın açıklaması yaptı

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Sendikalar Arabahmet İlkokulu önünde basın açıklaması yaptı
 

- Serdaroğlu: “Bunların hesabını verecekler”
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) bugün, Arabahmet İlkokulu önünde okullardaki temizlik sorunu konusunda basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, KTOEÖS Başkanı Mustafa Baybora ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ile sendika yetkilileri katıldı.



-Maviş: “Eğitimi düşünmeyen, öğretmeni, öğrenciyi düşünmeyen bir bakan istemiyoruz”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş konuşmasına Kazım Denizci’nin tutuklanmasına işaret ederek başladı ve gazetecilere “Böyle baskılar altında çalıştığınız için üzgünüm” dedi. Maviş, demokrasi ve özgürlüğün herkese lazım olduğunu vurguladı.

Okullarda temizlik ve hijyen sorunu yaşandığına işaret eden Maviş, toplu iş sözleşmesi için yürütülen haklı bir mücadele olduğunu ancak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın bu hak arayışına karşı duyarsız olduğunu ifade etti.

Okullardaki durumun endişe verici olduğunu anlatan Maviş, çocukların tifo gibi salgın hastalıkların yaşanabileceği bir ortamda eğitim gördüğünü söyledi.

“Eğitim Bakanlığı'na artık egosundan taviz vermeyi tavsiye ediyoruz” diyen Maviş, yaşananların utanç verici olduğunu kaydetti.

“Eğitimi düşünmeyen, öğretmeni, öğrenciyi düşünmeyen bir bakan istemiyoruz” ifadelerini kullanan Maviş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nı istifaya çağırdı.

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Maviş ayrıca, mücadelelerinin süreceğini, gerekirse çöpleri bakanlığa bırakacaklarını dile getirdi, öğretmenlerin grev dahil her türlü demokratik eylem haklarını kullanmasının masada olduğunu belirtti.



-Serdaroğlu: “Bunların hesabını verecekler”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da burada yaptığı konuşmada demokrasi, hak ve adalet için mücadele ettiklerini ancak yasaları yürütmekle görevli olanların bunların karşısında olduğunu söyledi.

“Toplum sağlığını tehdit etme pahasına bu yoldan vazgeçmiyorlar” diyen Serdaroğlu, bir akıl tutulması yaşandığını kaydetti.

Okulların temizlenmemesinin sorumluluğunun ne okul aile birliklerinde ne de hakları için mücadele edenlerde olduğunu dile getiren Serdaroğlu, bakanlığın sanki hiç sorumluluğu yokmuş gibi hareket ettiğini söyledi.

“Bakanlık uyuyor, duymazlıktan geliyor” diyen Serdaroğlu seçimlerde bu isimlere oy veren halkın da sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Serdaroğlu mücadeleyi bırakmayacaklarını dile getirerek, “Bunların hesabını verecekler” dedi.

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