“Sendikal yaşama düzenlemeler gelecek”

Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, önümüzdeki günlerde sendikal yaşam ile ilgili bazı düzenlemeler geleceğini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) heyetini kabul etti.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, teşkilat yasalarının artık güncellenmesi gerektiğini belirtti. Sözleşmeli memurların durumuna da el atılmasını isteyen Manga, geçici memurlar için de yıllardır çok uğraş verdiklerini ve bu konuda sona gelindiğini söyledi. Manga, özel sektörde çalışan asgari ücretlinin durumu ve özelde sendikalaşma konusunda da iyileşme beklediklerini ifade etti.

Sadık Gardiyanoğlu da, “Radikal kararlar almaktan ve mücadele etmekten hiçbir zaman korkmadım.” diyerek göreve geldiği ilk günden itibaren teşkilat şemalarının güncellenmesi için gerekli talimatları verdiğini ve çalışmaların tüm hızla sürdüğünü söyledi.

“Toplum olarak yeterince gerildik, bölündük ve ötekileştirildik. Çalışma hayatının başında bir bakan olarak toplumu barıştırmak benim ödev ve sorumluluğumdur.” diyen Gardiyanoğlu özel sektör ve kamu arasında bir huzura ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Gardiyanoğlu, “Özelde sendikalaşmanın hiçbir zaman karşısında olmadığını vurgulayarak, her ne kadar yasal düzenleme yapılsa da, özel sektörün işleyişi ve çalışma şartları çok farklıdır. Önemli olan bir paydaşta buluşabilmektir. Özel sektör işvereninin de önünün açılması lazım ki iş yapabilsin, gelir elde edebilsin. Burada toplumsal uzlaşıya ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde sendikal yaşam ile ilgili bazı düzenlemeler de geleceğini belirten Gardiyanoğlu bunları bir yuvarlak masa etrafında toplanarak paylaşacaklarını kaydetti. Gardiyanoğlu İşgücü, Planlama, Geliştirme Merkezi fonu kapsamında istihdam edilen personelin durumu ile ilgili de yasal düzenlemelerin yapılması için gerekli talimatların verildiğini de belirtti.

