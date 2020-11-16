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Sendikal Platform'dan Tatar'a kınama

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Sendikal Platform'dan Tatar'a kınama

Sendikal Platform, “hukuku ayaklar altına alan saldırılar” yaptığını iddia ettiği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto etti,  ülkenin kurumlarının “aşağılanmasına çanak tuttuğunu” ileri sürdüğü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da kınadı.

Basın Emekçileri Sendikası’nın (Basın-Sen) Sendikal Platform adına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ülkenin kurumlarını Ankara’ya şikayet ettiği iddia edildi.

Tatar’ın KKTC’nin kuruluş yıldönümü dolaysıyla düzenlenen dünkü törenlerdeki konuşmalarında doktorları, mimar-mühendisleri, öğretmenleri ve devlet kurumu olan İnşaat Planlama Dairesi’ni “Erdoğan’a şikayet ettiği” iddia edilen açıklamada, Cumhurbaşkanının “konumunu güçlendirmek için kendi toplumunu ve kurumlarının statüsünün AKP tarafından ayaklar altına alınmasına çanak tuttuğu” iddiasına da yer verildi.

Sendikal Platform açıklamasında, saldırıya uğradığı öne sürülen tüm kişi ve kurumlara destek belirtildi.

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