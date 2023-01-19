“Sen bir tuvalet bile yapamadın”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümet yetkililerinin önceki günkü Ankara temaslarına değindi.
Bengihan, “Derinya’da gençlere sosyal konut yapacaklarmış… Sen bir Motorlu Araçlara tuvalet yapamadın!” dedi ve yetkilileri önce kendi sorumluluklarındaki dairelerin sorunlarını çözmeye çağırdı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.