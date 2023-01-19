banner875
banner885
Müthiş maç Marmara'nın
Müthiş maç Marmara'nın
14 0
Kiev yakınlarında helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişi öldü
Kiev yakınlarında helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişi öldü
15 0
 
Alayköy’de cimnastik salonu hazır
Alayköy’de cimnastik salonu hazır
24 0
Türkiye ile KKTC arasında güvenlik işbirliğine dair anlaşma imzalanacak
Türkiye ile KKTC arasında güvenlik işbirliğine dair anlaşma imzalanacak
22 0
En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik
En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik
97 0
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
35 0
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
33 0
banner878

“Sen bir tuvalet bile yapamadın”

banner476

banner825
“Sen bir tuvalet bile yapamadın”
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümet yetkililerinin önceki günkü Ankara temaslarına değindi.
Bengihan, “Derinya’da gençlere sosyal konut yapacaklarmış… Sen bir Motorlu Araçlara tuvalet yapamadın!” dedi ve yetkilileri önce kendi sorumluluklarındaki dairelerin sorunlarını çözmeye çağırdı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.