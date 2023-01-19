“Sen bir tuvalet bile yapamadın”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümet yetkililerinin önceki günkü Ankara temaslarına değindi.

Bengihan, “Derinya’da gençlere sosyal konut yapacaklarmış… Sen bir Motorlu Araçlara tuvalet yapamadın!” dedi ve yetkilileri önce kendi sorumluluklarındaki dairelerin sorunlarını çözmeye çağırdı.

