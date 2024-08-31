Semizotu ve molehiyada limit üstü kalıntı

Semizotu ve molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi

Haftalık gıda denetim sonuçları açıklandı. Yerli ürünlerden 14 numunenin ikisinde, semizotu ve molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilerek bu ürünler imha edildi.

23-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi ve aşağıdaki sonuçlar elde edildi:

“İthal ürünlerden alınan 51 numunenin 51’ i de temiz çıkmış olup, limit üstü bitki koruma ürünü içeren hiçbir numuneye rastlanmamıştır.

Yerli ürünlerden alınan 14 numunenin 12’ si temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastlanmıştır.

Gazimağusa sakini Medine İster’ e ait Semizotunda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

Serhatköy sakini Salih Serpek’ e ait Molehiya da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.”