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Semizotu ve molehiyada limit üstü kalıntı

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Semizotu ve molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi

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Semizotu ve molehiyada limit üstü kalıntı
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Haftalık gıda denetim sonuçları açıklandı. Yerli ürünlerden 14 numunenin ikisinde, semizotu ve molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilerek bu ürünler imha edildi.

23-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi ve aşağıdaki sonuçlar elde edildi:

“İthal ürünlerden alınan 51 numunenin 51’ i de temiz çıkmış olup, limit üstü bitki koruma ürünü içeren hiçbir numuneye rastlanmamıştır.

Yerli ürünlerden alınan 14 numunenin 12’ si temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastlanmıştır.

Gazimağusa sakini Medine İster’ e ait Semizotunda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

Serhatköy sakini Salih Serpek’ e ait Molehiya da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.”

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