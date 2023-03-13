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Selin’in günlüğündeki son not

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İsias Otel'de yitirilen canlardan Selin Karakaya'nın günlüğünde yer alan son notunu babası Enver Karakaya paylaştı...

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Selin’in günlüğündeki son not
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Türkiye’de ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremin ardından yıkılan ve 35 Kıbrıslı Türk vatandaşın ölümüne sebep olan Adıyaman İsias Otel ile ilgili Twitter’da başlatılan kampanya sürüyor.
Twitter üzerinden adalet arayışını sürdüren acılı baba Enver Karakaya, Selin’e ait olan günlüğün son sayfasını paylaştı.
Selin’in günlüğündeki son not ‘bu yıl lütfen kendine zaman ayır’ oldu…
Karakaya yaptığı paylaşımda ile “Benim kızımın günlüğündeki son not bu mu olacaktı, biri anlatsın bana!” ifadelerini kullandı.
Karakaya, “Çocuğumdan çaldığınız tüm zamanları ant olsun ki size zehir edeceğim!” dedi.
 
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