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Selimiye Cami’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor

Efkaf yetkilileri çalışmaları yerinde inceledi

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Selimiye Cami’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor
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Kıbrıs’ın anıtsal değerdeki en önemli tarihi eserlerinden biri olan Selimiye Cami’nde 2019 yılında başlatılan geniş kapsamlı restorasyon çalışmaları devam ediyor.
“KKTC’de Bulunan Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon İşlerinin Yürütülmesi” anlaşması kapsamında Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) iş birliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları, Evkaf yönetimi tarafından yerinde incelendi.
Evkaf’tan yapılan açıklamaya göre, 2019’da başlatılan geniş kapsamlı restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tarihinin ilk ve en kapsamlı restorasyon çalışmasını geçiren Selimiye Cami'nin, "ihtişamlı" yapısına yeniden kavuşması hedefleniyor. 
Ziyarette, Teknik heyet ve bilim kurulu, restorasyon çalışmaları hakkında Evkaf Genel Müdürü Mustafa Tümer, Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Bayırkan ve diğer yönetim kurulu üyelerine sunum gerçekleştirdi.
 
Sunum sonrasında, teknik heyet tarafından Evkaf yönetimine restorasyon alanı gezdirilirken yapılan çalışmalar hakkında da detaylı bilgi verildi.
 
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