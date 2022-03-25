Şekere okkalı zam

Marketlerde en çok satın alınan 1,5 kg.’lık toz şekerin fiyatı 14 TL’den 22 TL’ye yükseldi



KKTC’de zam furyası devam ediyor. Akaryakıt, elektrik, alkol, sigara, yumurta derken bi r zam da şekere geldi.

Marketlerde en çok satın alınan 1,5 kg.’lık toz şekerin fiyatı 14 TL’den 22 TL’ye çıktı.

750 Gramlık küp şeker 8.75 TL’den 21.75 TL’ye , 1 Kg’lık küp şeker ise 14 TL’den 28.50 TL’ye fırladı.

İşletmelerin kullandığı 50 Kg’lık şekerin fiyatı ise 450 TL civarlarındayken yeni zamla birlikte 690 – 750 TL oldu.



