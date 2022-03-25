Şekere okkalı zam

Marketlerde en çok satın alınan 1,5 kg.’lık toz şekerin fiyatı 14 TL’den 22 TL’ye yükseldi
KKTC’de zam furyası devam ediyor. Akaryakıt, elektrik, alkol, sigara, yumurta derken bir zam da şekere geldi.
Marketlerde en çok satın alınan 1,5 kg.’lık toz şekerin fiyatı 14 TL’den 22 TL’ye çıktı.
750 Gramlık küp şeker 8.75 TL’den 21.75 TL’ye , 1 Kg’lık küp şeker ise 14 TL’den 28.50 TL’ye fırladı.
İşletmelerin kullandığı 50 Kg’lık şekerin fiyatı ise 450 TL civarlarındayken yeni zamla birlikte 690 – 750 TL oldu.