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Şehitlerin en küçüğü 14 aylık en büyüğü 17 yaşında

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Muratağa ve Sandallar köyünde 1974’de şehit edilen 14 kayıp şehit, yarın törenle defnedilecek

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Şehitlerin en küçüğü 14 aylık en büyüğü 17 yaşında

Muratağa ve Sandallar köyünde 14 Ağustos 1974’de  şehit edilen ve yapılan kazı çalışmaları sonucu kimlik tespiti tamamlanan, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kayıp şehit, yarın törenle defnedilecek.
Muratağa Sandallar Şehitliği’nde yapılacak şehit cenaze töreni, saat 10.00’da başlayacak. 
1974’te EOKA-B’cilerin gerçekleştirdiği Muratağa-Sandallar katliamıyla ilgili olarak Kayıplar Komitesi’nin Muratağa’da yürüttüğü kazılarda bulunarak, DNA testleri aracılığıyla kimlikleri tespit edilen 7’si kız, 7’si erkek  toplam 14 kişinin en küçüğü 4 aylık, en büyüğü ise 17 yaşında. 
Defin töreninde, aileler adına bir temsilcinin konuşması, cenaze namazlarının kılınması, saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayrakların ailelere teslimi ve defin işlemleri gerçekleşecek.
Adlarına şehit cenaze töreni yapılacak 14 şehidin isim listesi söyle: 
Havva Süleyman 12
Aliye Süleyman 10
Halil Bayram 11
Eren Bayram 12
Mustafa Bayram 3
Ayşe Bayram 9
Zehra Bayram 6 aylık
Hüseyin Arif  11
Yüksel Arif 9
Hayriye Arif 4 aylık
Göksel Arif 10
Sevgi Hasan  10
Ayşe Hasan 17
Aziz Fikri 11
 
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