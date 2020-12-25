Şehitlerin en küçüğü 14 aylık en büyüğü 17 yaşında

Muratağa ve Sandallar köyünde 1974’de şehit edilen 14 kayıp şehit, yarın törenle defnedilecek



Muratağa ve Sandallar köyünde 14 Ağustos 1974’de şehit edilen ve yapılan kazı çalışmaları sonucu kimlik tespiti tamamlanan, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kayıp şehit, yarın törenle defnedilecek.

Muratağa Sandallar Şehitliği’nde yapılacak şehit cenaze töreni, saat 10.00’da başlayacak.

1974’te EOKA-B’cilerin gerçekleştirdiği Muratağa-Sandallar katliamıyla ilgili olarak Kayıplar Komitesi’nin Muratağa’da yürüttüğü kazılarda bulunarak, DNA testleri aracılığıyla kimlikleri tespit edilen 7’si kız, 7’si erkek toplam 14 kişinin en küçüğü 4 aylık, en büyüğü ise 17 yaşında.

Defin töreninde, aileler adına bir temsilcinin konuşması, cenaze namazlarının kılınması, saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayrakların ailelere teslimi ve defin işlemleri gerçekleşecek.

Adlarına şehit cenaze töreni yapılacak 14 şehidin isim listesi söyle:

Havva Süleyman 12

Aliye Süleyman 10

Halil Bayram 11

Eren Bayram 12

Mustafa Bayram 3

Ayşe Bayram 9

Zehra Bayram 6 aylık

Hüseyin Arif 11

Yüksel Arif 9

Hayriye Arif 4 aylık

Göksel Arif 10

Sevgi Hasan 10

Ayşe Hasan 17

Aziz Fikri 11

