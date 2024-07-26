“Şehitlerimizin anısı hiçbir zaman unutulmayacak”

Taşpınar Şehitlerini anma töreninde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına 49’uncu Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, Şehitlik Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Topraklarının her karışında şehit kanı bulunan bu topraklar aziz Kıbrıs Türkü'nün ebedi vatanıdır. Ne mutlu bize ki bu topraklarda, Kıbrıs Türkü ile birlikte, 1974 yılı öncesi yaşanan karanlık yılların yaşanmaması için el ele vatan için mücadele etmekteyiz. Ulusumuzu birbirine bağlayan değerlerin başında, tarih sayfalarına altın harflerle yazılan kahramanlıklar, toprak, bayrak ve vatan uğruna verilen canlar gelmektedir. Kayıplarımız karşısında gösterdiğiniz sabır ve metanetin kaynağının gönüllerinizde yaşattığınız vatan, millet ve bayrak sevgisi olduğunu çok iyi biliyoruz. Bugün bu topraklarda bayrağımızın dalgalanmasında canını veren şehitlerimizin anısı hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, bu topraklarda bağımsız ve şerefle yaşamamızı sağlayan gazi ve şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Saygılarımla.”

