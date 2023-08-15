Şehitlerimizi ne unuturuz ne de unutturacağız

Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri dün düzenlenen törenlerle anıldı

Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının 49’uncu yıl dönümünde, Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri dün düzenlenen törenlerle anıldı.Törenlere katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Muratağa- Sandallar ve Atlılar’da yaşanan tarihin en acı savaş suçu ve cinayetleri asla unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.Tatar, Kıbrıs’ta bir anlaşma için acı dolu yıllara geri dönmeyeceklerini de belirterek, egemenlik, uluslararası eşit statü, bağımsızlık ve Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünden vazgeçmeyeceklerini, şehitlerin bu şekilde huzurla uyuyacağını söyledi.Muratağa-Sandallar Şehitliği’ndeki tören, saat 18.00’de anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekildiği törende, şehitler anıldı, şiirler okundu, konuşmalar yapıldı.Törende, Muratağa, Sandallar Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.Buradaki tören, şiir okunması, şehitliğin gezilmesi ve kabir başında dua okunmasıyla tamamlandı.Atlılar Şehitliği’ndeki anma töreni ise saat 18.30’da Katliam Çukurunda yapıldı.Çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından şehitliğin gezilmesi ve kabir başında dua okunmasıyla sona erdi.Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır, törendeki konuşmasında, şehitleri andı, milli mücadele yıllarında yaşanan katliamları ve acıları anlattı. Aşır, Rumların Kıbrıs Türk halkını yıllarca acılar içinde bıraktığını, katliamlar yaptığını ancak tüm saldırılara rağmen köylerini terk etmediklerini, şehit düştüklerini ama vatan toprağını koruduklarını anlattı.Aşır, o dönem yaşanan acı dolu olayları anlattı, Türkiye Cumhuriyeti’nin adaya yaptığı çıkarma ile kendilerini katliamdan kurtardığını ve bağımsızlığa kavuşturduğunu söyledi.Ahmet Aşır, kayıpların bulunması ve şehitliğin yapılması ile huzura kavuştuklarını, bayrakların burada sonsuza dek dalgalanacağına inanç belirtti ve teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında şehitleri 49’uncu yıl dönümlerinde rahmetle andıklarını söyledi.Tatar, Kıbrıs Türk halkının tarihinin acılarla dolu olduğuna vurgu yaparak, Rum Yunan ikilisinin yıllarca Türkleri adadan atmak ve yok etmek için zulümlere ve katliamlara maruz bıraktığını anlattı.Anavatan’ın 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’nı gerçekleştirmesiyle adaya barış geldiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına kavuştuğunu ve katliamlardan kurtulduğunu belirtti.Harekat sonrası BM’de sürdürülen görüşmelere rağmen katliamların devam ettiğini ve “Ayşe tatile çıkıyor” mesajı sonrası İkinci Barış Harekatı’nın başladığını söyleyen Tatar, burada tarihin en acı savaş suçlarının işlendiğini, soydaşlarının katledildiğini söyledi.“BM’nin de tüm bu yaşananlara maalesef seyirci kaldığını” ifade eden Tatar, şehitlere rahmet, ailelere sabır ve başsağlığı diledi.“Şehitlerimizi ne unuturuz ne de unutturacağız” diyen Tatar, şehitlerin vatan için canlarını verdiğini kaydetti.Kıbrıs’ta baskılara rağmen asla hiç bir şekilde eskiye dönüşe razı olmayacaklarını ifade eden Tatar, yeni siyaseti kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.Egemen eşitlik, uluslararası eşit statü ve bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceklerini ifade eden Tatar, Doğu Akdeniz’de değişen dengeler ve Kıbrıs’ta yeni siyaseti kalıcı hale getireceklerini kaydetti.Şehitlerin eskiye dönerek değil yeni siyasetle huzur bulacağını vurgulayan Tatar, Muratağa Sandallar ve Atlılar’da cinayet işlendiğini ama yargıya götürülmediğini belirtti.Kıbrıs Türk halkının barış huzur güven içinde yaşamasının omuzlarında olduğunu ifade eden Tatar, “Ulusal davamıza sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.