“Şehitler asla unutulmayacak”

Çalışmak üzere köylerinden Gazimağusa’ya seyahat ettikleri sırada 12 Temmuz 1958’de pusuya düşürülerek şehit edilen 11 İnönülü için önceki akşam köydeki İnönü Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başladı ardından saygı duruşu ve saygı atışı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende Öykü Zort’un “Bu Vatan Kimin” adlı şiiri okumasının ardından konuşmalara yer verildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar İnönü Şehitliği’nde düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, 1958’lerden 1974’e kadar birçok şehit verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar; Kıbrıs Türk halkının yılmadığını, yapılan tüm saldırılara direndiğini dile getirerek bu noktada Anavatan Türkiye’nin daima yanımızda olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, o tarihlerden bu yana KKTC’de çok önemli gelişmelerin yaşandığını ve ülkenin giderek kökleştiğini ifade ederek Türkiye Cumhuriyeti ile geliştirilen yeni siyasetle Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğinde, bu adadaki barışın devamı için her türlü mücadelenin en iyi şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.

“Biz Kıbrıs’ta barış istiyoruz, huzur istiyoruz. Bunun içindir ki geçtiğimiz günlerde Rum tarafına yeni öneriler sundum, bunlar her iki tarafın da faydasına olacak önerilerdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu önerilerin tüm kamuoyu ile paylaşıldığını söyledi.

Bugün geleceğe umutla bakıldığını, şehitlerin asla unutulmayacağını yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, onların Doğu Akdeniz’de kalıcı barış için, huzur için, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı için şehit olduğunu ve bu uğurda da asla taviz verilmeyeceğini dile getirdi.

İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü de törende yaptığı konuşmada, şehitlerin unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini vurgulayarak, bugünlere kolay gelinmediğini, Kıbrıs Türkü’nün adada varlığının o günlerde verilen mücadelelerle mümkün olduğunu, tarihte her savaşın ayrı bir önemi ve değeri olduğunu kaydetti.

Öncü, Kıbrıs Türk halkının vatan topraklarında özgürce yaşaması için kan döken ve bu günlere gelinmesi sırasında şehit düşenleri rahmet ve saygıyla andı.

İnönü Şehitliği’ndeki tören din görevlisi Kenan Bilge’nin şehitler için dua okumasıyla son buldu.