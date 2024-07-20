Şehitler Anıtına çelenk sunuldu

20 Temmuz Barış Harekatı 50’nci Yılı etkinleri çerçevesinde bugün sabah Şehitler Anıtı'na çelenk sunuldu.
Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde saat 08.00’de çelenklerin Şehitler Anıtı’na konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
Tören, Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanmasıyla sona erdi.
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