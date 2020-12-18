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Şehit Tuncer İlkokulu’nda bir öğrenci pozitif

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Şehit Tuncer İlkokulu’nda bir öğrenci pozitif

Şehit Tuncer İlkokulu’nda bir öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Öğrenciler ile öğretmenler, tüm idare ve görevli personellere PCR testi yapıldı.

Lefkoşa'da bulunan Şehit Tuncer İlkokulu’nda bir öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine okul idaresi sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

İdare, pozitif çıkan öğrenciyle temaslı olan, öğrenci ile öğretmenlere, tüm idare ve okulda görev yapan tüm personellere PCR testi yapıldığını açıklayarak, test sonuçlarına göre tekrar bir bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Okul idaresi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Saygıdeğer velilerimiz;

Okulumuzda bir öğrencimizde koronavirüs pozitif vaka çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı’mızdan gelen personellerimiz tarafından; temaslı olan öğrenci ile öğretmenlere, tüm idare ve tüm çalışanlara PCR testi yapılmıştır. Bundan sonraki süreçte ne yapacağımız konusunda test sonuçlarına göre bilgilendirileceğiz. Bilgi alınır alınmaz siz velilerimizi de bilgilendireceğiz.”

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