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Şehit çocuklara 47 yıl sonra cenaze töreni

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Muratağa ve Sandallar’da 14 Ağustos 1974’te EOKA-B terör örgütü tarafından şehit edilen ve kalıntıları 47 yıl sonra bulunan en küçüğü 3, en büyüğü 17 yaşında olan 11 çocuk şehit için Pazartesi günü cenaze töreni yapılacak

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Şehit çocuklara 47 yıl sonra cenaze töreni
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Muratağa ve Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974 tarihinde EOKA-B terör örgütü tarafından şehit edilen ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kazı çalışmaları sonucunda kimlik tespiti tamamlanan 11 çocuk şehit 20 Aralık  Pazartesi günü Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde saat 10.00’da düzenlenecek devlet şehit cenaze töreni ile defnedilecek.
En küçüğü 3, en büyüğü 17 yaşında olan şehitlerin isimleri ve yaşları şöyle:
Uğur Hasan (5), Özcan Hasan (3), Ersoy Hasan (12), Talat Mehmet Tavukçu (5),     Mustafa Mehmert Tavukçu (10), Songül Mehmet (6), Mustafa Mehmet (17),  Semral Mehmet (14), Hasan Mehmet (13), Savaş Mehmet (11), Cengiz Topel MehmEt (10), Bu arada, Kayıp Şahıslar Komitesi’nden alınan bilgiye göre, Muratağa Sandallar toplu mezarındaki kazı çalışmaları tamamlandı.
Kazılarda 88 kişi bulunurken, bugüne kadar kimlik tespitleri tamamlanan75 şehit defnedildi.  Pazartesi günü defnedilecek 11 çocukla  bu sayı 86’ya ulaşacak. 2 şehidin kimlik tespiti çalışması ise devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
14-15 Ağustos 1974’de Rumlar, Magosa’da Atlılar köyünden (Aloa) 57 kişi olan 3 kişi dışında bütün halkını, Sandallar (Sandallaris) köyünün 57 kişi olan bütün halkını ve Muratağa (Maratha) köyünün 82 kişi olan halkını 2-3 yaşındaki çocukları bile ayırmadan sıraya dizerek makineli tüfekle tarayarak öldürdüler ve toplu halde gömerek üzerlerine benzin döküp yaktılar.
Katliamda en genci 16 günlük, en yaşlısı ise 95 yaşında olmak üzere 126 Türk öldürülmüştür. 14 Ağustos’ta silahlı Rum askerleri ve EOKA’cılar tarafından önce Sandallar köyü basılmış, daha sonra bu köylüler Muratağa’ya getirilerek, burada Muratağa köylüleri ile birlikte kurşuna dizilerek öldürülmüşlerdir. Muratağa ve Sandallar köylülerinin birlikte gömüldükleri mezardan ise 89 kişi çıkarılmıştır. Köylüler öldürüldükten sonra buldozerler kullanılarak bölgedeki bir taşocağının yakınlarındaki bir toplu mezara gömülmüşlerdir. Katliam sırasında köy dışında bulunan az sayıdaki köylü ise katliamdan kurtulmuştu. Muratağa köyünün imamı da kurtulanların arasındaydı. Muratağa ve Sandallar katliamından sonra ertesi gün 15 Ağustos’ta bu defa Sandallar ve Muratağa köylerine çok yakın olan Atlılar (Aloa) köyü basılarak katliam yapılmıştır. Silahlı Rum askerleri ve EOKA’cılar, Atlılar köyündeki insanları köy dışına çıkararak toplu mezarları kazdırıldıktan sonra hepsini kurşuna dizerek öldürmüşlerdir. Atlılar köyü toplu katliam mezarından 37 kişi çıkarılmış olup saklanarak kurtulabilen üç kişi dışında köy halkı tamamen öldürülmüştür. Atlılar köyündeki toplu mezar 20 Ağustos, Muratağa-Sandallar toplu mezarı ise 2 Eylül 1974’te bulunmuştur. Muratağa’daki toplu mezarı toprak üzerinde bir el gören bir çoban fark etmiştir. Katliamın Türk birlikleri tarafından keşfi ve cesetlerin bulunması 1/2 Eylül 1974 tarihinde gerçekleşmiştir. Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mensup olan askerler çukuru açmak üzere kazıya başladı. Ortaya çıkarılan bedenler daha tam olarak çürümemişti ve giysilerinden, ayakkabılarından, saç renklerinden ve benzeri ayırt edici işaretlerden kimlikleri tespit edilebilmekteydi.

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