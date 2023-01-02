Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Taşkent’te şehit ailelerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, sırasıyla Neriman Makinistoğulları, Cemaliye Şoförel ve Ömer Özyıldırım’ı evlerinde ziyaret etti.

Yeni yıl için iyi dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı ve egemenliği için canı pahasına verilen mücadelenin ve yapılan fedakârlıkların asla unutulmayacağını söyledi ve tüm şehitleri bir kez daha yad etti, ailelere sabır diledi, gazilere minnet duygularını dile getirdi.

“Şehit ailelerinin acısı bizim acımızdır” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1974 öncesine Kıbrıs Türk halkının asla dönmeyeceğini vurguladı.



