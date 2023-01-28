Şehidin adı gitti, yatırımcının adı geldi

Alsancak Yeşiltepe bölgesinde adı bir caddede yaşatılan Şehit Ramadan Kazım'ın adı yerine, söz konusu caddeye bölgede yatırımı bulunan Çağatay Özbirim’in ismi verildi

Yaklaşık 30 yıldır adı Alsancak Yeşiltepe bölgesinde bir caddede yaşatılan Şehit Ramadan Kazım'ın adı kaldırıldı, yerine bölgede yatırımı bulunan Çağatay Özbirim adı verildi.

25 Aralık yerel seçimlerinde yeniden belediye Başkanı seçilen Fırat Ataser tarafından alındığı iddia edilen bu karar başta Kazım'ın ailesi olmak üzere tüm şehit aileleri, ve Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği tarafından büyük tepki ve üzüntü ile karşılandı.

Şehit Ramadan Kazım'ın kızı Süheyla Sultanoğlulları yapılan bu uygulama karşısında büyük üzüntü duyduklarını belirterek, buna benzer bir girişimin bir önceki yerel seçimler öncesinde de yapıldığını ve girişimler sonucunda bu karardan dönüldüğünü anlattı.

"BU AYIP İKİNCİ KEZ YAPILIYOR"

Aynı uygulamanın bu seçimler öncesinde de yapıldığı haberini alması üzerine büyük şaşkınlık ve üzüntü yaşadığını dile getiren Sultanoğlulları, şunları kaydetti:

" Bize çok büyük bir ayıp yapıldı. Çok ama çok üzgünüm. Bu üzgünlüğümü kelimelerle tarif edebilmemin mümkünü yok. Yaşımdan ötürü sokağa çok çıkamıyorum. Bana caddenin üzerinden babamın isminin kaldırıldığı başkaları tarafından haber verildi. Hemen bölgedeki tanıdıklarımı aradım. Bana caddeye adı verilen kişinin bakım ve kaldırım çalışmalarını üstlendiğini, bölgeye de yatırım yaptığını ve bu yüzden caddenin isminin değiştirildiğini anlattı. Hatta isim değişikliği talebini bu şahıs yapmış dendi. Şok oldum. Sonradan şahsın böyle bir talebi olmadığını, bunu belediyenin kendi rızasıyla gerçekleştirdiğini öğrendim. Belediye tarafından bana 'caddeye babanızın ismini verdik ama bakım masraflarını sizin üstlenmeniz gerekiyor denseydi ben bunu yapar, babamın adının orada yaşatılmasını sağlardım. Böyle bir uygulmama mı var? Ne zamandan beridir bu böyle?"

"BABAMIN İSMİNİ CADDELERE LAYIK GÖRMEDİLER"

Bir önceki yerel seçimler öncesinde de böylesi bir uygulamaya maruz kaldıklarını dile getiren Süheyla Sultanoğulları, 'babamın isminin bulunduğu sokakta ilk başlarda 10 ev bulunuyordu. Sokak büyüdü, yapılanma oldu ve caddeye dönüştü, babamın ismi kaldırıldı. Babamın ismini sokaklara laik gördüler de caddelere laik göremediler mi?" diye konuştu.

"ONLAR PARA VERDİ, BEN CAN VERDİM"

Caddeye ismi verilen kişinin yaptığı tüm yatırımları ödemeye hazır olduğunu dile getiren Sultanoğulları, 'ben parayı ödemeye razıyım, tüm masraflarını gerekirse dilenerek karşılayım ama babamın adını yaşatalım' diye konuştu. 'Onlar kaldırım yapmak için para verdiyse ben bu ülkeye can verdim' diye konuşan Sultanoğuları, konuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile temasa geçtiğini, şehit babasının ismi caddeye tekrardan verilene kadar kavgasını sürdüreceğini söyledi.

“İNGİLTERE'DEKİ KARDEŞİM DUYSA KALPTEN GİDER"

İngiltere'de bir kardeşi daha olduğunu belirten Sultanoğlulları 'kardeşim bu durumdan haberdar olursa kalpten gider. Şimdi ben varım, kavgamı veriyorum. Peki ben 79 yaşındayım ben öldükten sonra yeniden aynı şey yapılırsa ne olacak? Ben babamın isminin sonsuza kadar yaşatılmasını istiyorum' diye konuştu.

GÜRSEL BENAN: ÇOK BÜYÜK BİR AYIP YAPILDI, TAKİPÇİYİZ

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da, konudan haberdar edildikleri andan itibaren girişimlerine başladıklarını belirterek, bu yapılanın başta Kazım sonra da tüm şehit ailelerine büyük bir ayıp olduğunu kaydetti. Yaşanan durum karşısında çok üzgün olduklarını dile getiren Benan, sonuç alana kadar kavgalarından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

