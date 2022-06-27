Sefa ile Lola, mutluluk denizine yelken açtı

Yıllardır ülkemizde basın alanında görev yapan gazeteci Sefa Karahasan ile Lola Ziyatdinova geçtiğimiz günlerde yapılan düğünle mutluluk denizine yelken açtılar

TRT Lefkoşa Temsilcisi Sefa Karahasan ile Lola Ziyatdinova, Gönyeli Concorde Otel’de düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi.

Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Harun Maden yaptı. Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir Şahin de, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun adına genç çifti kutladı.

Lola Ziyatdinova nikahta ünlü moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak’ın imzasını taşıyan bir gelinlik giydi.

