Sedyeleri ovadan toplamayalım

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, temeli atılan pandemi hastanesinin yapıldığı arazinin dere yatağı ağzı olduğunu ve altında kanalizasyon hatları olduğunu ifade ederek "Sedyeleri önümüzdeki kış ovadan toplamayalım" uyarısı yaptı





Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, Giresun’daki sel felaketinden bizim de alacak çok ibretimiz olduğunu söyledi. “Sedyeleri önümüzdeki kış ovadan toplamayalım” diyen Aysal, şu an temeli atılan pandemi hastanesinin yapıldığı arazinin de dere yatağı ağzı olduğunu, hatta altında kanalizasyon hatları olduğunu ifade ederek yetkilileri uyardı.

Giresun’daki sel felaketini değerlendiren Aysal, “Bu afete dönüştü orda… Can ve malla ödendi. Üzüldük ve tüm vefat eden vatandaşların ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Olan aslında bir yağış. Karadeniz’de sürekli olan bir hadise… Bu bazen daha şiddetli bazen daha az… Su yolunu bulup gidecek. Bir doğa olayı neticesi afete dönüşüyorsa bu insan eliyle müdahalenin sonuçlarıdır. Türkiye’deki meslektaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler de bu yönde... Öne çıkan bir iki ana unsur var: Plansız kentleşme… Tahrip edilen doğa. Suyolları üzerine kurulan hidroelektrik santrallerin yerleştirilme şekli… Zamanında çok protestolar oldu orada… Maalesef plansızlığın sonuçlarına katlanan vatandaşların kendilerini sorgulamaları gerekir. Biz neresindeydik bu olayın… Bizim Yağışların verimli değerlendirilmesi, kullanılması için sürekli çalışma içinde olmamız lazım. Gecen yıl 4 gencimizi kaybettik o da yapılmakta olan plansız bir yol çalışmasının sonuçlarıydı. Elbette uzun yılların birikimi ama ekleye ekleye… Girne de sahil kenarı bir anda suyun altında kalabiliyor bizde…. Yani arabalar sürüklendi geçtiğimiz yıllarda… Normal şartlarda, normal kent yöneticilerine anlatamazsınız bunu... Yani bunu göstermezseniz inandıramazsınız. O denli absürt bir durum…” dedi.



“SEDYELERİ ÖNÜMÜZDEKİ KIŞ OVADAN TOPLAMAYALIM”

Seran Aysal yetkilileri de pandemi hastanesi konusunda şu sözlerle uyardı:

“Şu anda mesela pandemi hastanesinin yapıldığı Nalbantoğlu Hastanesi’nin oradaki onkoloji, otopark ilerisi dere yatağına devasa büyüklükte pandemi hastanesi yapılacak. Allah korusun sedyeleri önümüzdeki kış ovadan toplamayalım. Temeller oraya atıldıysa, başladıysa yazık oldu. Herşeyi bırakın orada kanalizasyon hattı var. Yani burada işlem bile yapılamaz”



