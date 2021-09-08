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Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Teknofest 2021 finallerinde başarılarla ilerliyor

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Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Teknofest 2021 finallerinde başarılarla ilerliyor
Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesinin Türkiye’nin ilk ve havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest 2021 finallerinde iki projeyle ülkeyi temsil ettiği belirtildi. 
Simavi Endüstri Meslek Lisesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 31Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve 36 aracın katıldığı “En Verimli Araç” yarışmasında Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nin “E-CARETTA” projesi, ana klasmanda ikinci olurken, yerli üretim klasmanında ise birinciliğe layık görüldü. 
Lisesinin, festival kapsamında 20-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan “Tarım Teknolojileri” yarışmasına “GİKSİ” adlı ilaçlama doronu ile katılacağı ve “E-Caretta” projesinde olduğu gibi “Giksi” projesinin de ödül alarak ülkeye dönmeyi hedeflediği kaydedildi.
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