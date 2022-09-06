Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri ödüllerini aldı

TEKNOFEST 2022’de “İLKE” ismini verdikleri araçları ile Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda birincilik elde eden Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML) ödüllerini, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022’ye katılarak, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda ülkemizi temsil eden Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ekibi, “İLKE” ismini verdikleri araçlarıyla, 19 - 24 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli’de düzenlenen yarışmalara katılarak, Liseler Arası Elektrikli Araç Yarışmasında ön teknik kontrol video ödülü klasmanında ve yarışmanın en büyük ödülü performansta birincilik elde etmişti.

30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen Teknofest Karadeniz’de sunu hazırlamada da birincilik kazanan SSEML ekibi ödüllerini, gerçekleştirilen ödül töreninde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

SSEML İlke ekibi ayrıca, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile de bir araya gelerek, Bayraktar’a hediye takdim etti.

Festivale katılan ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği SSEML ekibi, TEKNOFEST 2022’de KKTC’yi gururla temsil ederek, ülke gençliğine fırsat verildiğinde neler yapabileceğini gösterdi.