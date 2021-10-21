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Sedat Peker’den gündem yaratacak iddia

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Sedat Peker’den gündem yaratacak iddia
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Sedat Peker’den gündem yaratacak iddia:
“Kıbrıslı siyasiler, hepiniz yandınız arşiv bana geçti”
İşadamı isminin baş harfleri H.F’nin tutuklanmasının ardından Sedat Peker cephesinden, şantaj kasetlerini ele geçirdiklerine dair iddia geldi.
Sedat Peker, Twitter resmi hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Peker’in paylaşımı şu şekilde;
“Kıbrıslı siyasiler; uyuşturucu baronlarıyla, yasadışı bahisçilerle birlik olup Türkiye’de bana karşı kurulan komploya destek verirsiniz he. Hepiniz yandınız. Arşiv bana geçti. Siz kaşındınız. Sizi de rezil edeceğim. Utanma duygusu olan, istifa edip gitsin.”

 
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