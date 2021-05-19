Seçmenin yüzde 53’ü bu yıl seçim istiyor

Metron Araştırma Şirketi’nin yaptığı araştırmaya göre, halkın yüzde 53’ü bu yıl erken seçim yapılmasını talep ediyor



Meclis “erken seçim” tarihiyle ilgili büyük bir gerilim yaşarken, Metron Araştırma Şirketi’nin anketine göre toplumun çoğunluğu bu yıl içinde bir seçim istiyor.

Metron Araştırma Şirketi, 650 kişilik örnekleme “KKTC’de genel seçimler sizce ne zaman yapılmalıdır” sorusunu yöneltti.

Araştırma sonucunda seçmenin % 53’ü içinde 2021 yılında genel seçim talep ederken, % 36’lık kesim ise seçimin 2022’de olması yönünde görüş bildirdi.

Araştırmaya katılanların % 11’i ise seçimlerin olağan tarihinde, 2023 yılında yapılmasını istedi.

Meclis Genel Kurulu, ‘seçim tarihi’ni belirlemek üzere önerileri Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’ne taşımış, Ulusal Birlik Partisi ise komiteyi devre dışı bırakarak, bu amaçla geçici özel bir komite kurulması yönünde oy çokluğu ile karar almıştı.



