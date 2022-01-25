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“Seçmenin mesajı iyi okunmalı”

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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçim sonuçlarının ardından ilk açıklamada bulundu.

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“Seçmenin mesajı iyi okunmalı”

Harmancı’nın paylaşımı şu şekilde:
“Seçim sonuçlarının tüm ülkeye hayırlı olmasını dilerim.
Çok zor bir ekonomi ile atılacak adımların acıtacağı bir dönem olacak.
Elbette geniş bir değerlendirme ile tüm sonuçların analizi yapılmalı, sandığa giden ve sandığa gitmeyen tüm seçmenin süreç boyunca ve sandık sonuçlarına yansıttığı mesaj iyi okunmalı.
Seçimden başarılı ile çıkan partileri kutluyorum.”
 
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