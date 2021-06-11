Seçimlere müdahale edildi

TDP Başkanı Özyiğit, Kılıçdaroğlu ile görüşmesine vurguladı:



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Türkiye Cumhuriyeti ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Özyiğit özellikle son dönemde Türkiye’den buraya açık ve aleni müdahaleler olduğunu, son Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de müdahale edildiğini anımsatan Özyiğit, bunu kabullenmelerinin mümkün olmadığını vurguladı. Kuzey Kıbrıs’ın hep kötü olaylarla gündeme geldiğini, TC’li bir siyasetçinin dediği gibi ‘Türkiye’nin kalın barsağı’ olarak anıldığını belirterek, bunun hem Türkiye hem de bizim için utanç verici olduğunu belirten Özyiğit, “Bu ülke kötü olaylarla değil, sevgiyle, taşıyla, toprağıyla, tarihi ve doğal güzellikleriyle anılmalıdır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da KKTC’nin kendi ayakları üzerinde duran, demokrasisi gelişmiş, insan haklarına saygılı ve hukukun üstünlüğünü kabul eden bir devlet olarak yükselmesini istediklerini belirtti.

TC-KKTC arasındaki ilişkilerin derin ve köklü olduğunu, ancak bu ilişkilerin bir ülkenin diğerini dominant olarak yöneteceği şekilde ele alınmaması gerektiğini ve bunun doğru olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, bir ülkenin içişlerine müdahale edilmesi durumunda iki ülke arasındaki bütün dostluğun yerle bir edildiğini ve karşılıklı güvensizliğin beslendiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, bir ülkenin iç işlerine müdahale edilmesini asla doğru bulmadıklarını belirterek, bu tür işlerin bugüne kadar hiçbir ülkeye yarar getirmediğini vurguladı.

