“Seçimlerde kullanılacak okullar, bir gün sonra açılmalı”

Uzman eğitimci Hatice Özler Şahin'e göre okullar, gerekli temizlik çalışmalarının yapılması ardından bekletilmeli, seçimden bir gün sonra açılmalı

Seçimlerde kullanılacak okullardaki hijyen koşullarının seçimin hemen ertesinde yeniden düzenlenmesi gerekecek. Uzman eğitimci Hatice Özler Şahin'e göre okullar, gerekli temizlik çalışmalarının yapılması ardından bekletilmeli, seçimden bir gün sonra açılmalı...

Seçimlerde kullanılacak okullardaki hijyen koşullarının seçimin hemen ertesinde yeniden düzenlenmesi gerekecek.

Bu konuda uzmanlar velilerin içlerinin rahat olması noktasında emin. Uzman eğitimci Hatice Özler Şahin'e göre okullar, bir gün sonra açılmalı...

Uz. Eğitimci Hatice Özler Şahin, “Veliler rahat olsunlar, onların çocukları bizim de evlatlarımızdır. Her bir sınıf 20-22 toplam sayıda ise pazartesi 11 gelecekse sonra diğer yarısı gelecek… Seyreltilmişi bir sistemle başlayacağız hayırlısı ile… Bilindiği gibi seçimlerde okullar kullanılacak: Seçimde sayım biter bitmez gerekli hijyen koşullarını sağlayıp 12'sine hazır hale getireceğiz. Ancak seçimlerin okullarda olması hasebiyle bir gün sonra açılması daha uygun olacağını düşünüyorum.” değerlendirmesini yaptı.



