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“Seçimler daha önce de ertelendi”

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İçişleri Bakanı Ünal Üstel, seçimlerin daha önce de ertelendiğine dikkat çekti

“Seçimler daha önce de ertelendi”
 
İçişleri Bakanı Ünal Üstel, seçimlerin daha önce de ertelendiğini savundu, “84, 85, 94, 95’te de seçimlerin ertelenmesi gündeme geldi. Savcılık görüşü var mı? Savcılığa görüşümüzü bildirdik. Sabrederseniz onu da vereceğiz.” dedi.
Üstel, hükümetin 1 ay önce kurulduğunu, programında da reformun hayata geçirileceğinin yazdığını söyledi.
Üstel, bu konu üzerinde 2008’den beridir çalışıldığını dile getirdi, “Bu yasalar ben geldim, ben bilirim, ben UBP’yim, sayı olarak yaparım söylemlerini kabul etmem” savunmasını yaptı.
Belediye reformunun ülke için ihtiyaç olduğunu ifade eden Üstel, “Ülke daha iyi hizmet istiyor” şeklinde konuştu.
Bu sırada CTP Milletvekili Doğuş Derya, Üstel’e “O zaman enflasyonu düşürün, konuyu değiştirmeye çalışıyorsunuz” şeklinde yanıt verdi.
Üstel,  Derya’ya cevaben “Ben demagoji yapmam, doğruları söylerim” dedi.
Seçimlerin Kasım’a kadar ertelenmesi için bir çalışma yaptıklarını, Meclis’e
sunduklarını söyleyen Üstel, “Oybirliği olursa Anayasa ihlal edilmez, oyçokluğu olursa ihlal edilir. Bu nasıl olur?” diye sordu.
Üstel, “Yasayı gündeme getirdik. İvedilik istedik. Hukuk Dairesi’nden görüşleri aldık. Komisyon’da görüşlere açığız” şeklinde konuştu. 
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise Üstel’e niye öfkelendiğini sordu. Getirilen çalışmanın Anayasa’ya aykırı olup, olmadığını düşünüp düşünmediğini sordu.
Üstel ise Erhürman’a cevaben “Yargıç değilim. Anayasa Mahkemesi’nin yargıçları karar verecek” dedi.
Bu sırada CTP Milletvekili Devrim Barçın ise Üstel’e “Savcılık görüşü alındı mı?” diye sordu.
Üstel ise “84, 85, 94,95’te de seçimlerin ertelenmesi gündeme geldi. Savcılık görüşü var mı? Savcılığa görüşümüzü bildirdik. Sabrederseniz onu da vereceğiz.” yanıtını verdi.
 
 
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