“Seçimin ertelenmesi Anayasa’dan döner”





HP Başkanı Özersay, seçimin ertelenmeye çalışılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu ve mahkemeden döneceğini belirtti







Mecliste konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, bu haliyle seçimin ertelenmeye çalışılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu, mahkemeden döneceğini dile getirdi.

Özersay, seçimin ancak tüm siyasi partilerin oy birliği ile karar vermesi halinde ertelenebileceğine işaret etti, “Uzlaşalım, ortak akılla yapalım dedik. Günün sonunda uzlaşma çıkmayacaksa Anayasa maddeleri dikkate alındığında, seçimin ertelenmesinin tek yolu vardır dedik. Oy birliği yoksa, ertelenemez” şeklinde konuştu.

Anayasa’nın ilgili maddesini Meclis kürsüsünden okuyan Özersay, reformların yapılabilmesi için yerel seçimin ertelenmesinin gerekçe gösterildiğini, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Özersay, seçimin ancak son derece istisnai durumlarda, zaruret çerçevesinde yapılabileceğini yineledi.

“Bütün siyasi partiler uzlaşmadıkça, Cumhurbaşkanı, Başsavcı oturup karar vermedikçe, bir çoğunluğunuz var diye Meclis’ten geçirilmesi Anayasa’ya aykırıdır” diye konuşan Özersay, konsensüs olmadığı sürece seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini dile getirdi.



