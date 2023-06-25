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Seçime katılım yüzde 30.58

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Seçime katılım yüzde 30.58
Seçime katılım oranı saat 18.00 itibarıyla yüzde 30.58 olarak açıklandı.
Oy verme işleminin tamamlandığı KKTC’de sandıklar 18.00 itibarıyla kapandı.
Yüksek Seçim Kurulu’nun saat 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 18.00 itibarıyla açıkladığı sonuçlara göre, seçime en yüksek katılım Lefke ilçesinden.
YSK’dan alınan bilgiye göre, bir milletvekili ile bir muhtarın seçileceği ve katılım oranının saat 18.00 itibarıyla yüzde 38.69 olduğu ara seçimle ilgili ilçelerin verileri şöyle:
“Lefkoşa yüzde 27.80, Gazimağusa yüzde 25.78; Girne yüzde 27.60; Güzelyurt 30.90; İskele yüzde 32.73 ve Lefke yüzde 38.69.”
 
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