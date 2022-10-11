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Seçim yasakları süresinin düşürülmesini içeren tasarı yarın komitede

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Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı yarın Hukuk Komitesi'nde görüşülecek

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Seçim yasakları süresinin düşürülmesini içeren tasarı yarın komitede
 

  Yerel seçimler için belirlenen 25 Aralık tarihi yaklaşırken, seçim yasakları süresinin 60 günden 40 güne düşürülmesini içeren bir yasa tasarısı hazırlandı. 
Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi yarın saat 10.00’da toplanacak. Komitenin gündemindeSeçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı ile Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı’nda yer alan düzenlemelerle seçim yasakları süresinin kısaltılması hedefleniyor.
TAK’a konuşan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, tasarıyla amaçlananın, 60 gün olan seçim yasakları süresinin 40 güne düşürülmesi olduğunu belirtti.
Öztürk, yasa tasarısının, adaylık belirleme ve adaylık kesinleşme süreleri ile propaganda süresinin de düşürülmesini öngördüğünü ifade etti.
Öztürk, ivedi olarak komite gündemine gelen yasa tasarısını yarın geçirerek, Genel Kurul’a sevk etmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti Üyeliği seçimlerinin 25 Aralık tarihinde yapılmasına ilişkin Cumhuriyet Meclisi kararı, Resmi Gazete’de ilan edilmişti.
 
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