Seçim yapılamıyor

Bugün yapılması planlanan Meclis Başkanlığı seçimi, UBP’nin Başsavcılık’tan görüş talep edecek olması nedeniyle ertelendi





UBP’nin adayı Resmiye Canaltay’ın 26 ret, 13 kabul, 5 geçersiz, 3 çekimser oyla Meclis Başkanı seçilememesi üzerine bugün yapılmak üzere ertelenen Meclis Başkanlığı seçimi, bu kez de ‘Başsavcılık görüşü’ için ertelendi.

Meclis Başkanlığı, UBP’nin talebi ile oylamada 26 ret oyu alan Resmiye Canaltay’ın aday olup olamayacağına ilişkin Başsavcılık’tan görüş istedi.

Buna bağlı olarak seçim de, UBP’nin talebi, Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun kararı üzerine istenen görüş sonrasında yapılacak.

UBP, Başsavcılık’tan, ‘ilk oylamada 26 RET oyu alan Resmiye Canaltay yeniden aday olabilir mi, 26 RET oyu aldığı için adaylığı reddedilir mi ve muhalefet Meclis Başkanlığı’na aday gösterebilir mi’ sorularına ilişkin görüş talep etti.

UBP’nin bu görüşü Pazartesi günü gerçekleştiren seçimin ertesinde değil de, milletvekilleri ile dünkü Başbakanlık’taki görüşme sonrası istemesi dikkat çekti.



UBP NEDEN GÖRÜŞ TALEP ETTİ?

50 Milletvekilinden oluşan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda; nisap, güvensizlik önergesi ya da seçim gibi, Meclis çalışmalarının tümünde, 26 sayısının bulunma şartı mevcut.

Bu nedenle Başkanlık seçiminde de, aday olan kişinin “26 kabul oyu” alması gerekiyor.

Ancak Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı olması ve Hüseyin Özgürgün’ün ise adada bulunmaması nedeniyle Meclisteki aktif vekil sayısı 48.

Elde edilen bilgilere göre UBP, Meclis’teki Vekil sayısının 48’e düşmesi nedeniyle, “salt çoğunluk” anlamına gelen “26 kabul” sayısının 24’e çekilmesini talep ediyor.

Bu nedenle UBP’nin Başsavcılığın görüşüne başvurduğu öğrenildi.

Öte yandan UBP’nin, Başsavcılık’tan olumlu görüş çıkması halinde, Pazartesi günkü seçimde 13 kabul oyu alarak Başkan seçilemeyen Resmiye Canaltay’ı tekrardan aday göstereceği de gelen bilgiler arasında.

Ulusal Birlik Partisi, dün hareketli saatler yaşadı.

UBP Genel Başkanı Ersan Saner, UBP'li en az 6 milletvekilinin UBP adayına oy vermemesi sonrasında yoğun bir mesai harcadı. Milletvekilleri ile tek tek görüşen Ersan Saner'e yalnızca Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre'nin destek vermediğini itiraf ettiği, diğer vekillerin ise oy verdiğini söylediği vurgulanıyor.

Haber Kıbrıs'ın güvenilir kaynaklardan derlediği bilgilere göre, Töre hiçbir koşulda Resmiye Canaltay'a destek vermeyecek. Canaltay'ın Saner ile görüştüğü, "Gerekirse ben aday olmam. Ama bu sizin otoritenize ve UBP'ye karşı yapılan bir tavır. Süreci başkan olarak siz yönetmelisiniz" dediği öğrenildi.

