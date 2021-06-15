Seçim tarihi için ilk adım

Cumhuriyet Meclisi’nde seçim tarihini belirlemek için kurulacak olan Ad-Hoc komite, azınlık hükümetine mensup milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi





UBP-DP-YDP koalisyonu, partilerinden koparak hükümete her hal ve şartta destek sağlayan üç bağımsız milletvekilinin de desteğiyle, erken seçim tarihimi belirleyecek Ad-Hoc komiteyi oluşturdu.

CTP, HP ve TDP’nin “sürecin hukuka, Anasaya’ya ve Meclis İç Tüzüğü’ne aykırı olduğu” gerekçesiyle görevlendirme yapmadığı komitede, UBP’den 3, DP ve YDP’den 1’er milletvekili görev yapacak.

Komitede UBP’den Sunat Atun, Özdemir Berova, Menteş Gündüz; DP’den Serdar Denktaş, YDP’den Bertan Zaroğlu görev yapacak.

Dün saat 10:00’da toplanması beklenen KKTC Cumhuriyet Meclisi dün yine 4 saat rötarla toplanabildi. Geçtiğimiz hafta da 4 saat rötarla açılan Cumhuriyet Meclisi’nde dün de yine aynı sıkıntı yaşandı.

Cumhuriyet Meclisi’nde seçim tarihini belirlemek için kurulacak olan Ad-Hoc komite Meclis'teki oylama ile kuruldu.

Meclis'teki ciddi tartışmaların ardından oylanan Geçici Ad-Hoc Komite kurulma kararı 16 ret oyuna karşın 24 kabulle kuruldu. Serdar Denktaş ise çekimser oy kullandı. Öte yandan bağımsız milletvekilleri de komitenin kurulmasına onay verdi.

CTP, HP ve TDP’nin “sürecin hukuka, Anasaya’ya ve Meclis İç Tüzüğü’ne aykırı olduğu” gerekçesiyle görevlendirme yapmadığı komitede, UBP’den 3, DP ve YDP’den 1’er milletvekili görev yapacak.

Erken seçim tarihiyle ilgili görüşmenin, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışişlişkiler Komitesi'nde görüşülmesi gerekiyordu. Ancak Komite'de yeterli çoğunluğa sahip olmayan UBP, kendi istediği seçim tarihinin geçerli olması adına, özel bir "ad-hoc komite" kurulmasını önermişti.

Söz konusu ad-hoc komitede, Meclis İç Tüzüğü'nün çiğnendiği ifade ediliyor. Zira UBP'nin önerisine göre, Meclis'te 6 Milletvekili bulunan Halkın Partisi'ne Komite'de 1 üye verilirken, resmi olarak 2, gazetelere bakıldığında ise 1 Milletvekili bulunan YDP ve DP'ye de 1'er temsilci hakkı veriliyor.

Öte yandan erken seçim tarihinin Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi yerine Geçici ve Özel Ad-Hoc Komitesi’nde görüşülmesine ilişkin gündem Meclis’i gerdi.

Başbakan Ersan Saner'in "Bu Meclis'te koltukların yüzde 40'ı UBP'ye aittir" sözlerine karşılık, CTP Milletvekilli Erkut Şahali, "Yüzde 40'tır varlığın ama komitelerde talebin yüzde % 57" sözlerini kullandı.

Saner, UBP’nin komitelerde 4 üyesi olması gerektiğini belirtti.

Bu sırada Meclis’te sesler yükseldi, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “Çarpım tablosunu bilmiyorsunuz” diye eleştirdi.

Saner, Şahiner’e “Çarpım tablosunu da oranların nasıl hesaplanması gerektiğini öğretiriz” diyerek cevap verdi, Meclis’te sesler yükseldi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali de Saner’e tepki gösterdi, Saner Şahali’ye “Hukuk ile matematiği ayır, konuşacağız” şeklinde konuştu.

Başbakan Saner, komite üyelerinin sayıların çarpıtılmasına anlam veremediğini dile getirdi, “Maskaralık nerede oldu, topluma anlatalım” dedi.

Başbakan Ersan Saner, partilerin grup oluştururken temsiliyet belirlemesinin, siyasi partilerin parlamentodaki ağırlıklarına göre olduğunu söyledi.

UBP’nin üzerine düşen sayıyı komitelere göndermek durumda olduğunu dile getiren Saner, sayıların çarpıtılmasına anlam veremediğini söyledi.

Saner, sayıların partilerin ağırlığına bağlı olması gerektiğini, daha önce uzlaşıyla vazgeçtikleri bir üyeliği geri istediklerini belirtti.

Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi gündeminde bulunan seçim yasasının, komite kararı olmadan, başka bir komite gündemine alınmasına ilişkin eleştirilere de değinen Saner, “Bir komite gündeminde olan bir konunun başka bir komite gündemine alınması daha önce de Özkan bey döneminde yapılmıştı” dedi.

Mahkemenin birtakım konularda verdiği kararlar da bulunduğunu söyleyen Saner, İç Tüzük ile ilgili mahkeme kararlarına atıfta bulundu.

