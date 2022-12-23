“Seçim arifesinde siyasi söylemlerden uzak durulmalı”

Ayvasıl-Türkeli Şehitleri, Tekke Bahçesi’nde düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle seçim arifesinde kısa günün karına siyasi birtakım söylemlerden uzak durmak gerektiğini vurguladı

Ayvasıl-Türkeli Şehitleri Tekke Bahçesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Tören protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Protokol sırasında yer almayan, konuşma yapmayan ve şehitliğin yanında duran Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve bazı dernek üyeleri, Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi tarafından alınan kararı, yapılan konuşma sırasında ağızlarını bantlayarak protesto etti.

Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının çok acılar çektiğini, göçler yaşadığını, şehitler verdiğini ve çok bedeller ödediğini belirtti.

Önceki gün 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası anma töreninde birlikte olduklarını, GAÜ’de Binbaşı Nihat İlhan’ın ailesinin ağırlandığı, “Kucakta 3 çocuk sırtta 27 mermi” adlı belgeselin ilk gösterimine katıldığını anlatan Tatar, “Hepimiz gözyaşları döktük” diye konuştu.

Bu acıları çok iyi bildiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu acıları hiçbir zaman unutturmayacağız ve unutmayacağız” dedi. “Bizim ihtiyacımız birlik ve beraberliktir, bizim ihtiyacımız anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bu devleti dünyaya tanıtmaktır” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC devletini kurarken, çok bedeller ödendiğini, çok şehitler verildiğini kaydetti.

“Şehitlerin bizlerden beklentisi bu devlete sahip çıkmaktır, devleti yüceltmek, devleti yüceltirken, halkımıza refah ve umut verebilmektir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, çalışarak, üreterek, KKTC halkının mücadelesini onurlu bir şekilde temsil etmenin önemini belirtti.

Taşkent, Ayvasıl, Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamlarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu faili meçhullerin bilinmelerine ve yargıya intikal ettirilmemelerine rağmen mücadelelerinin acılarıyla devam ettirildiğini kaydetti.

“Elbette şehit ailelerinin acıları, bizlerin de acılarıdır” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin farklı bölgelerinden Kıbrıs’ta şehit düşenlerin Türkiye’deki kabirlerini ziyaret ederek, dualar ettiğini ve KKTC toprağını götürdüğünü anlattı.

“Şehitlerimize sahip çıkarken, milli mücadele içerisinde bizlerin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle seçim arifesinde kısa günün karına siyasi birtakım söylemlerden uzak durmak gerektiğini vurguladı.

