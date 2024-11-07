CTP lideri Erhürman “Ziya Bey’in orada oturması, sokaktan geçen birinin orada oturmasıyla hukuken farklı değil” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, krizin patlak verdiği yerin Meclis değil, kendine hükümet diyen yapı olduğuna dikkat çekti. Erhürman, Meclis’i çalıştırmayanın kim olduğunun açıkça ortada olduğuna dikkat çekti. “Seçilmemiş bir kişiyi seçilmiş kabul edemeyiz” diyen Tufan Erhürman, “Çocuklarımıza düzgün memleket bırakmak için diyalog gerekirse herkesle diyalog kurarım. Bu memleketin çocukları için gailesi olmayanlar beni hiç ilgilendirmez. Diyaloğa sonuna kadar açığım” diye konuştu.

29 milletvekilinin desteğine sahibim diyen yapının, 15 turda 26 sayısını bulamadığına dikkat çeken Erhürman, Meclis Başkanı’nın seçilemediğini anımsattı.

Meclis’te yaşanan sorunun basit olduğunu vurgulayan Erhürman, “Seçilmemiş bir kişiyi başkan ilan etmeyeceksin ki bu meclis çalışsın. Seçilmemiş bir kişiyi CTP meclis başkanı olarak mı kabul edecek? Tartışacak bir şey yok. Bu işi diyalog çözer diyoruz” dedi.

Erhürman, “Bir oturumu Ziya Beyin başkanlığında açıp kapattılar. Ziya Bey Meclis Başkanı değil, o yüzden o oturum da oturumdan sayılmaz. Tartışacak bir şey yok. Hukuk aleminde öyle bir oturum yaşanmadı. Ziya Bey’in orada oturması, sokaktan geçen birinin orada oturmasıyla hukuken farklı değil” diye konuştu.

