“Sebze ve meyve, yüzde 50 ucuzladı"

Başbakan Sucuoğlu, sebze ve gıda fiyatlarındaki çarpıcı artışa müdahale ettiklerini ve meyve sebzenin yüzde 50'den fazla ucuzladığını vurguladı



Başbakan Faiz Sucuoğlu, Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garapli ile bir araya geldi.

Yaptıkları görüşmelerin ardından bazı Sebze ve meyve ürünlerinin, yarı yarıya ucuzladığının pazar fiyatlarında görüldüğünü, özellikle dünkü Lefkoşa Açık Pazar’da vatandaşlardan çok sayıda olumlu görüş aldıklarını ifade eden Başbakan, konun ve diğer temel tüketim maddeleri ile ilgili piyasa ortamını hassasiyetle izlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Sucuoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Değerli Vatandaşlarım, yeni haftaya güzel bir gelişmeyle başlayalım.

Evet bir yanda hükümet kurma çalışmaları diğer yanda adli konular çok öne çıksa da herkesin dönüp dolaşıp geldiği ana konusu piyasanın durumu ve satın alma gücümüz.

Kamu maaşlarına ve asgari ücrete zam yapmıştık.

Bunun pazara etkisinin olumlu yansımalarını görürken, özellikle, sebze ve gıda fiyatlarındaki çarpıcı artışı yakından izledik ve ilk müdahalemizi yaptık.

Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garapli ve sektörün diğer temsilcileri ile bir dizi görüşme yaptık.

Son durumla ilgili bilgi aldıktan sonra, görüşlerimi kendileriyle paylaştım ve fiyatların ucuzlatılması gerektiğinin altını çizdim.

Kendilerine işbirliği ve anlayışı için teşekkür ediyorum.

Bu ucuzlatma, pazar fiyatlarına da büyük oranda yansımıştır. Pek çok ürün, gıda, meyve, sebze, yüzde 50'den fazla ucuzlamıştır.

Konunun ve diğer temel tüketim maddeleri ile ilgili piyasa ortamını hassasiyetle izlemeye devam edeceğiz.

Güçlü bir mali yapı, sağlam bir ekonomi ve vatandaşın satın alma gücünü artırmanın, yeni hükümetin asli görevi olacağını bu vesileyle yinelemek istiyorum.”



