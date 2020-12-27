İşadamı Esin Esmen, korona tedbirlerine yönelik kararı eleştirdi Başbakan Ersan Saner’i liderlik yapmaya davet etti

Tanınmış iş adamı Esin Esmen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı yeni kararları sosyal medya hesabından eleştirdi.

İşte o paylaşım:

“Sayın başbakan liderlik yapın; yönetin.

Özel sektörü düşünmeden karar alan yönetici kervanına siz de katıldınız.

Alınan kararlar bu ülkede çok daha büyük bir kutuplaşmaya yol açmıştır.

Hafta başından sonra bu kutuplaşmayı bizzat hissedeceksiniz.

Sadece 13’ncü maaş ödemekle olmuyor; bir süre sonra kamu çalışanını ödemek için vergi verecek iş insanı kalmayacak.

Özel sektörde dünya kadar hazırlık yapan, bir umutla Aralık ayını bekleyen iş insanını hayal kırıklığına uğrattınız, umutlarını ve sizelere olan inançlarınızı bitirdiniz

Günde ortalama 8 covid vakası ile bu gereksiz önlemler toplumu büyük bir çıkmaza sokacaktır.

Umarım bu yanlışı en kısa zamanda düzeltirsiniz.

Amaç sıfır vaka ise, dünyada böyle evir ülke yok. Amaç bulaşı kontrol altında tutmaksa, son derece başarılı bir yönetim zaten vardı.

İş yapmak için iş yapmak, toplumun hassasiyetini okuyamadan adım atmak göreve yeni başlayan hükümet için iyi olmadı.

Bu yanlış sizin liderliğinizi toplumun gözünde sorgulatacaktır.”

