Saygıner, manifestosunu açıkladı

Geçitkale Avcılık Atıcılık Birliği Başkanı Tahir Saygıner, Aralık 2024’te gerçekleştirilecek olan KKTC Avcılık Federasyonu Olağan Genel Kurulu’nda başkan adayı olduğunu duyurarak, amaçlarını, kısa ve orta vadedeki hedeflerini açıklayan bir manifesto yayınladı.KKTC Avcılık Federasyonu Başkan adayı Tahir Saygıner, amacının ‘Avcılık Kültürü’nün, sürdürülebilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi olduğunu kaydetti.Manifestosunda; “dünyanın birçok gelişmiş ülkesinin yanı sıra komşu ülkelerde, benzer iklim ve doğa koşulları olan yerlerde avcılık nasıl oluyorsa ülkemizde de olmasını hak görüyoruz!” ifadelerine vurgu yapan Saygıner, bu bağlamda gerekli tüm adımları çekinmeden atacaklarını dile getirdi.Saygıner, ülkemizde avcılığın ve yaban hayatının, her geçen gün tükendiğinin altını çizerek bu durumun kendilerinde büyük bir üzüntü ile birlikte ciddi bir rahatsızlık da yarattığını belirtti.Doğadaki felaketler ve tehlikelerin çoğunun aslında ihmaller ve bilgisizlikler sonucu yaşadığının bilincinde olduklarını söyleyen Tahir Saygıner, “doğaya ve çevreye yapılacak her yatırım, alınacak her önlem ve de verilecek her eğitim avcılık ve yaban hayatının sürdürülebilmesi, eski ve yeni kuşakların bugün ve yarın doğada buluşmasını sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.Bu vizyon ve misyon ile hedeflerini belirleyip projelerini şekillendirdiklerini kaydeden Saygıner, nereden başlayıp, neyi, nasıl ve ne zaman yapacakları noktasında da yol haritalarını oluşturduklarını açıkladı.Bizler, kamudan, özel sektörden, hayvancılıktan, balıkçılıktan, çiftçilikten, basından, hukuktan gelen, toplumun her zümresini ve ülkemizin her bölgesini içinde barındıran, uzun yıllar sivil toplum örgütleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda hizmet vermiş, gönüllük esasına bağlı, sürdürülebilirlik ve doğa bilincine sahip, içinizden çıkan bir ekibiz.Bugün, bunca yıllık tecrübelerimizin bizlere kattığı deneyimle KKTC Avcılık Federasyonu Yürütme görevine talip olduk!Atalarımızdan bizlere miras kalan, ülkemizin en büyük tutkusu Avcılık Kültürü’nün sürdürülebilirliğini sağlamanın yanında doğanın korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi adına yapılması gereken çalışmaları yapmak için yola çıktık!Avcılık kültürümüzü korurken ekosistemin dengesini gözeten bir anlayışla hareket ediyoruz!Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinin yanı sıra komşu ülkelerde, benzer iklim ve doğa koşulları olan yerlerdeki doğal avcılığın ülkemizde de olmasını hak görüyoruz!Ülkemizde avcılığın ve yaban hayatının, ne yazık ki her geçen gün tükendiğini görmek bizleri rahatsız ediyor. Yüzümüze bir tokat gibi çarpan ve göz göre göre gelen felaketler ile tehlikelerin çoğunun aslında yönetimsel ihmaller ve yönetimsel bilgisizlikler sonucu yaşadığımızın bilincindeyiz!Doğaya ve çevreye yapılacak her yatırımın, alınacak her önlemin, verilecek her eğitimin avcılık ve yaban hayatının sürdürülebilmesi, eski ve yeni kuşakların bugün ve yarın doğada buluşmasının sağlanması misyonunu üstlendik. Bu vizyon ve misyon ile önümüze büyük ama mümkün hedefler koyduk.Yukarıda görüldüğü gibi yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var ve ne yazık ki daha fazla kaybedecek zamanımız yoktur!Tüm bu hedefler ve projeler, çevremizi koruyan, yaban hayatını destekleyen ve avcılığı sürdürülebilir bir şekilde gelecek nesillere aktaran bir vizyon doğrultusunda oluşturulmuştur. Avcılık Federasyonu olarak sorumluluğumuz sadece bugün değil, yarınlar içindir.Bizler tüm bu yolları, planlı bir şekilde, deneyimlerimizle, duayenlerimizin görüşlerini harmanlayarak, bilirkişilerden profesyonel teknik destek alarak, kulüp, dernek ve birliklerin onayı ile kısaca camiamızla iç içe ve güç birliği ile yürümek için aday olduk!