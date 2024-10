Saygıner, KKTC Avcılık Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı

Geçitkale Avcılık Atıcılık Birliği Başkanı Tahir Saygıner, Aralık 2024’te gerçekleştirilecek olan KKTC Avcılık Federasyonu Olağan Genel Kurulu’nda başkan adayı olduğunu duyurarak, amaçlarını ve hedeflerini açıkladı.

KKTC Avcılık Federasyonu Başkan adayı Tahir Saygıner, amacının ‘Avcılık Kültürü’nün, sürdürülebilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi olduğunu kaydetti.

“Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinin yanı sıra komşu ülkelerde, benzer iklim ve doğa koşulları olan yerlerde avcılık nasıl oluyorsa ülkemizde de olmasını hak görüyoruz!” ifadelerine vurgu yapan Saygıner, bu bağlamda gerekli tüm adımları kararlılıkla atacaklarını dile getirdi.

Saygıner, ülkemizde avcılığın ve yaban hayatının, her geçen gün tükendiğinin altını çizerek bu durumun kendilerinde büyük bir üzüntü ile birlikte ciddi bir rahatsızlık da yarattığını belirtti.

Doğadaki felaketler ve tehlikelerin çoğunun aslında ihmaller ve bilgisizlikler sonucu yaşadığının bilincinde olduklarını söyleyen Tahir Saygıner, “doğaya ve çevreye yapılacak her yatırım, alınacak her önlem ve de verilecek her eğitim avcılık ve yaban hayatının sürdürülebilmesi, eski ve yeni kuşakların bugün ve yarın doğada buluşmasını sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Bu vizyon ve misyon ile hedeflerini belirleyip projelerini şekillendirdiklerini kaydeden Saygıner, nereden başlayıp, neyi, nasıl ve ne zaman yapacakları noktasında da yol haritalarını oluşturduklarını açıkladı.

Saygıner; “Bizler ülkemizin her bölgesinden, toplumumuzun tüm zümresini içerisinde barındıran, gönüllülük esasına bağlı, içinizden çıkan bir ekibiz. Tüm bu yolları, planlı bir şekilde, deneyimlerimizle, duayenlerimizin görüşlerini harmanlayarak, bilirkişilerden profesyonel teknik destek alarak, camiamızla iç içe ve güç birliği ile yürümek için aday olduk!” dedi.

Tahir Saygıner, yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var diyerek daha fazla zaman kaybına tahammüllerinin olmadığını söyledi.

Saygıner, detaylı manifestosunu da ileriki günlerde camia ile paylaşacağını kaydetti.