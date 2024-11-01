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Saygıner: “Kazasız ve bereketli bir sezon diliyoruz”

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Saygıner: “Kazasız ve bereketli bir sezon diliyoruz”
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Avcılık Federasyonu Başkan adayı Tahir Saygıner, 3 Kasım Pazar günü başlayacak olan Büyük Av Mevsimi öncesi yaptığı açıklamada, “yeni sezonun, doğamızın güzelliklerine saygılı, kazasız belasız ve bereketli geçmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Geçitkale Avcılık Atıcılık Birliği Başkanı ve KKTC Avcılık Federasyonu Başkan Adayı Saygıner’in açıklaması şöyle:
“Değerli avcı dostlarımız, Büyük av sezonunun açılışı vesilesiyle, tüm avcılık camiamıza bereketli bir av sezonu diliyoruz. Avcılık kültürünü yaşatan ve onu gelecek nesillere aktarma sorumluluğu taşıyan değerli avcılarımızın, doğal miras ve güzelliklere saygıyla, birbirimizi ve çevremizi gözeterek hareket edeceğine olan inancımız tamdır. Sezon boyunca güvenlik ve yasal kurallara hassasiyetle uyulması adına duyarlı bir avcılık anlayışının sürdürülmesini temenni eder, Büyük av sezonunun camiamıza hayırlı ve bereketli olmasını dileriz. Rastgele….. Tahir Saygıner ve Yürütme Kurulu KKTC Avcılık Federasyonu Başkan Adayı”
 
 
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